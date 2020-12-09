我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

遶境獻唱稱爽 林昶佐挨轟「回去唱歌啊」

台灣新聞組╱台北9日電
艋舺青山宮遶境活動，無黨籍立委林昶佐5日到現場演出，並在臉書上分享。(翻攝林昶佐臉書)
艋舺青山宮遶境活動，無黨籍立委林昶佐5日到現場演出，並在臉書上分享。(翻攝林昶佐臉書)

艋舺青山宮遶境活動因為高分貝噪音、鞭炮聲響徹整夜，引發各界撻伐。無黨籍立委林昶佐日前到現場演出，並在臉書上分享「爽了一整天」，也招來許多網友批評。新聞節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑在節目抱怨「我是艋舺人，已經三天沒有睡好覺了」，他更痛罵林昶佐最近有什麼作為，如果愛唱歌「你就去唱啊！」

劉寶傑日前在節目上批評，他在萬華住了十幾年，青山宮雖然每年都舉辦遶境活動，但沒有像今年這樣，到了凌晨3、4點還在放鞭炮。他好不容易快睡著，突然就聽到「咻咻咻咻咻！」，過不久耳邊又響起「砰砰砰砰砰！」。他透露，自己已經三天沒睡好覺了。

劉寶傑接著狂轟林昶佐「爛透了」，選上萬華立委，不僅沒有幫民眾爭取安靜和樂的環境，還在那邊亂搞「爽了一整天」。他更爆氣飆罵林昶佐「最近做了什麼？美豬有他嗎？」如果林昶佐那麼愛唱歌的話，就去唱阿，什麼都不會。

「關鍵時刻」來賓李正皓則表示，這場繞境活動對萬華居民來說，就好像陷入永無止盡的噩夢，「不是反對傳統文化，也不是反對繞境，你要有個限度吧」，並表示林昶佐的臉書貼文，顯示他完全和萬華的民意脫節。

林昶佐日前在臉書上分享，「昨天（5日）在萬華大鬧熱 Roar Now Bangkah逛市集、看表演、追陣頭，還加上演出，爽了一整天！今天是青山王遶境正日，龍山寺前艋舺公園的音樂祭跟市集的最後一天，把握機會來萬華參與年末台灣最大的盛會！萬華鬧熱、台灣興旺、人人平安！」

但林昶佐發文，卻引來網友的批評，像是「太棒了，2024送你回去繼續當歌手繼續爽唷！」、「我都快被鞭炮煙火炸成失智了，結果你在台上唱歌唱的倒是很嗨」等；劉寶傑也轟他「爛透了」。對於被民怨波及，他表示不會介意，中正萬華的事都是他的事。

蔡英文總統曾在臉書貼出繞境照片，並表示「今天我們都是艋舺人」，「關鍵時刻」主持人...
蔡英文總統曾在臉書貼出繞境照片，並表示「今天我們都是艋舺人」，「關鍵時刻」主持人劉寶傑看到飆罵，「我是艋舺人，三天沒有睡好覺了」。(翻攝自youtube)

臉書 台灣 失智

上一則

開車墜谷40公尺 樹叢救命僅擦傷

下一則

蓄、安、韌、惜、勇 正面字望治心切

延伸閱讀

青山宮遶境 噪音、空汙、活春宮 檢舉熱線打爆

青山宮遶境 噪音、空汙、活春宮 檢舉熱線打爆
林柏宏、林哲熹 台北車站驚喜拍片

林柏宏、林哲熹 台北車站驚喜拍片
「買小碗粿 送大蘿蔔糕」碗粿爸要女兒守信賠售 他感動下單

「買小碗粿 送大蘿蔔糕」碗粿爸要女兒守信賠售 他感動下單
歌如人生 Helen Reddy

歌如人生 Helen Reddy

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
作家劉墉在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。(中新社)】

名牌球鞋沒止滑 作家劉墉自爆「差一點死掉」

2020-12-02 22:48
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

奇蹟！臨終前媽媽抱抱 命危男嬰死裡逃生

2020-11-29 02:18
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點