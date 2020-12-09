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黑白集／扶轎沾土味 文青總統不知人民火大

黑白集
艋舺青山宮遶境，爆竹連炸三日夜，治安事件不斷，居民苦不堪言，蔡總統與柯市長的臉書，被民怨灌爆。(本報資料照片)
艋舺青山宮遶境，爆竹連炸三日夜，治安事件不斷，居民苦不堪言，蔡總統與柯市長的臉書，被民怨灌爆。(本報資料照片)

艋舺青山宮遶境，爆竹連炸三日夜，治安事件不斷，空汙噪音還殃及新北。神明嘉年華，人間大失序，高官權貴搶扶轎，警察替陣頭開道；唯居民苦不堪言，痛罵：「現在是黑道治國嗎？」蔡總統與柯市長的臉書，被民怨灌爆。

蔡總統民調接近死亡交叉，文化總會以「土地認同」的老腳本，推出「有英鬥陣」宗教大內宣，想藉宮廟故事讓小英再沾土味尋回支持。不料，因錯估民情，首發就讓總統慘遭千夫所指。

政客敬鬼神不問蒼生，只見蔡英文被圈在海報式的哏圖裡，率內政部長及立委扶轎，喊出「今天我們都是艋舺人」文青口號。於是青山宮威上加威，夜巡火砲加碼齊射，嚇得民眾以為共軍打來。

蔡英文說，青山祭遊子歸鄉，「過艋舺的年」。現實卻是，全台遶境產業有幫派混雜其中，走江湖到萬華討生意。文青總統獻紅綾、觀八將，藉香火繚繞出本土氣味，再喊全民團結，渾然未覺市民飽受遶境造成的空汙噪音之苦。總統一周跑兩趟青山宮，但對人民火大數月的萊豬，也僅露過兩回臉。

陸委會才說，大陸童書是文化統戰，毒謀併吞。而青山宮恭奉泉州惠安地方神明，文總替小英補妝，借用中國上溯三國時代的文化土壤，就不怕歷史香火毒化人民？文青治國，不食人間煙火，還人格嚴重分裂。

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