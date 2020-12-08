彰化萬人血清調查認定違法 最高恐罰百萬

彰化縣衛生局與台大公衛學院今年6月啟動萬人血清抗體調查，經過數月調查，衛福部認定違反人體研究法，最高可罰款百萬元。(圖：彰縣府提供)

彰化縣衛生局與台大公衛學院合作的萬人血清抗體檢測 報告，於8月27日公布結果，但衛生福利 部調查確認彰化縣衛生局與台大公衛學院均違反人體研究法，可對研究機構處以台幣10萬以上、100萬元以下罰鍰，兩周後公布行政處分及詳細內容。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，此案未寫研究計畫送倫理審查委員會審查，違反「人體研究法」第五條第一項規定；台大公衛學院將由教育部 處分，彰化縣衛生局由醫事司處分，處分金額還未定，內部仍在簽核，完成程序後會公布懲處結果。

台大公衛學院表示尊重和遺憾；彰化縣衛生局長葉彥伯表示收到公文後再對外說明；受試者保護協會理事長林綠紅表示，此案涉及頂尖國立大學及公務機關，應是人體研究法2011年三讀通過以來，首宗大規模並具代表性的開罰案。

衛生福利部常務次長石崇良表示，人體研究法上路後曾對少數幾家醫院開罰，但對彰化衛生局開罰，是首開處罰公務機關的先例；至於台大公衛學院遭罰是否也是學校首例，需看教育部相關紀錄。

人體研究法第五條規定，研究主持人實施研究前應擬定計畫，經倫理審查委員會（IRB）審查通過始得為之。衛福部認定彰化萬人血清抗體調查未經IRB審查，違反法令。

台大公衛學院院長鄭守夏表示，計畫主持人詹長權教授覺得自己只是做後端分析，前端（衛生局）是執行公務，這部分與調查委員認知不同。鄭守夏也說，教書20幾年從沒聽過有人因IRB有問題被罰錢，因此不熟悉處理流程，看到衛福部公文後才能夠做回應。

教育部表示，台大的研究倫理委員會已對該計畫案啟動臨時稽核程序，並決議終止該計畫執行；教育部將盡速召開審議會議，研議裁處學校及計畫主持人罰鍰，或與共同補助此計畫案的科技部研議扣減研究計畫補助經費。科技部表示，若此計畫有不符合之處將不予核銷經費。

彰化縣府曾強調，這個計畫是由台大公衛學院主導，衛生局只在人力上配合，計畫所用試劑也由台大公衛學院提供國際大藥廠試劑來檢測，若彰化衛生局被依違反倫理審查裁處，將提行政訴願。