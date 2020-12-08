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不甩糾正！高雄拒異地檢疫 6縣市跟進

台灣新聞組╱台北8日電

高雄市7月率先拒絕「異地檢疫」，禁止外地移工入住高雄防疫旅館，遭勞動部發函糾正，但高雄市衛生局表示，為保護高雄產業、避免成為防疫破口，仍堅持拒絕外地移工入住。目前桃園、台中、台南市與新竹縣市、彰化縣、嘉義縣市都跟進辦理。

新北市防疫旅館未設限，仍有空間提供其他縣市移工入住；雲林縣採互助原則，禁止雲林移工入住的縣市，雲林防疫旅館也拒收該縣市移工。雲林縣勞工處長張世忠批評，檢疫政策應全台統一，不該各自為政，這樣才不會有缺口。

台中市勞工局表示，台中防疫旅館採分流措施，有1000多間房提供移工與境外學生使用，住房率原有七、八成，政府暫緩印尼移工入境後，住房率降為五成，目前仍不打算開放給外縣市移工。

各縣市加強稽查檢疫，高雄市衛生局查獲有境外漁工離開防疫旅館的房間，跑到隔壁去串門子、到走廊飲水機泡麵，自11月迄今共有九名移工違規，依嚴重程度開罰台幣10萬至100萬元。

堵空窗 將助移工住宿

稽查人員說，移工檢疫管理鬆散，有檢疫宿舍只有兩人早晚輪班，等於每次只有一人值班，管理員上廁所或巡邏，就沒人注意移工有沒有跑出來。宿舍管理員說，常見一名管理員應付十多名移工，管理上很痛苦。

另外，勞動部昨天至中央流行疫情指揮中心參加幕僚會議，初步達成共識。疫情期間移工若因健檢需求，集中檢疫14天期滿後還必須在外頭多住一到兩天，指揮中心將提供住宿協助，避免移工在醫管公司提供的宿舍居住。

防疫 旅館 疫情

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