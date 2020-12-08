原子彈來了！建案一日三市 央行限貸重拳打炒房

央行祭出房市信用管制措施。（本報資料照片）

中央銀行總裁楊金龍昨天臨時舉行記者會，暌違10年祭出房市信用管制措施。央行 鎖定公司法人、自然人、購地貸款 與餘屋貸款四項設限，今天立即生效。其中，餘屋貸款為央行首次祭出管制，希望建商釋出餘屋，減少囤房、提高供給，引導房價合理化。

楊金龍強調，此波信用管制措施不會影響首購及一般民眾換屋，目的在於希望房價能「溫和停漲」、「軟著陸」。

建商透露，近期甚至有建案開賣時價格「一日三市」，上午1坪漲5000元、下午再漲1萬元，買方稍有猶豫，就買不到想下訂的戶別，怒而摔杯子，場面火爆。許多令人匪夷所思的炒房畫面，不只引發民怨，也讓央行不得不下重手。

餘屋貸款限貸減少囤房

央行不動產「針對性審慎措施」鎖定四大項目：第一，公司法人第一戶房貸限貸6成、無寬限期，第二戶以上房貸限貸5成也無寬限期；第二，自然人第三戶以上房貸限貸六成、無寬限期，高價住宅貸款（俗稱豪宅貸款）維持目前六成、無寬限期；第三，購地貸款限貸6.5成，保留一成動工款在動工後才能撥貸，並需檢附興建計畫；第四，餘屋貸款限貸五成。

下周四就是央行例行性理監事會議，為何央行昨天無預警提前採取措施？楊金龍坦言，本來計畫在理監事會議時提出，為符合社會期待、配合政策，提前實施並於下周理監事會再追認「應該合適」。既然打房已勢在必行，「如果12月會推出，那何不現在呢？有時候一天都很重要」。

央行上一波的房地產 信用管制，是在2010年6月，央行接連推出四波房市信用管制，直到2015年8月才開始鬆綁。相較以往，央行這次打破以往「從特定區域管制逐步擴大到全國管制」，而是一次管制全國，市場解讀央行這次打房是想「一步到位」。

房產學者張金鶚對於央行這次打房給予肯定，代表是「玩真的」，他認為對囤房族、建商、龐大資金投資房地產的公司法人，有打到要害，接下來，就看財政部、內政部會不會繼續出手了。

鄉林建設董事長、商業總會理事長賴正鎰則形容「原子彈」來了，央行下這個藥太重了，對房地產市場將造成重大影響。不動產開發公會全聯會理事長楊玉全也認為，央行這次措施已經不是「打炒房」，而是「打房」。

賴正鎰表示，這次政府出手對房市是大利空，希望政府別讓好不容易復甦的房市熄火，商總堅決反對政府在沒有任何緩衝時間下，就決定馬上實施限貸措施，希望政府能再三思考。