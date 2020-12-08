找到了！逃家3個月 食蟻獸小紅「失溫脫水」瘦1公斤

「小紅」治療同時，保育員也將人工食糧送至檢疫舍讓牠享用。（圖：台北市立動物園提供）

今年9月從台北市立動物園 落跑的小食蟻獸「小紅」前天尋獲，動物園發言人曹先紹昨表示，小紅剛送回動物園時有低溫 、脫水、低血糖 等情況，身上也有傷口，體重也掉了1公斤，治療後目前生命跡象穩定，園區隨時注意其狀況，預估小紅休養1個月後才能重新出現在大家面前。

曹先紹指出，12月6日下午1時許，民眾江建德及許匡中通報在深坑山區看見小紅，園區緊急派出36名人員，帶著捕捉網、手電筒、搬運籠等設備上山搜尋，並由新北市急難救援協會許祖寧先生帶路。

經過近1小時上坡山路徒步前進與搜尋，終於在下午3時24分發現小紅，牠處於熟睡狀態，園區人員隨即將牠以毛巾包裹、放進搬運籠內。

影音來源：台北市立動物園YouTube

經掃晶片確認是小紅無誤，獸醫發現小紅全身泥沙，有脫水、低溫及血糖偏低、體重降1公斤、身上有擦傷，整體狀況虛弱。

曹說，一般來說，小紅體溫應維持在33度左右，體溫一旦過低，恐有生命危險，小紅剛回到動物園時，得知「體溫回到31度」，預估小紅體溫曾一度下降至20幾度，因此，獸醫師即刻先為牠輸液、保暖及治療傷口。

治療同時，也準備以水果、蔬菜及食蟲目飼料打成泥的人工食糧，小紅看到熟悉且酷似「抹茶蛋糕」的食糧，立刻打起精神主動進食。

曹先紹說，小紅從動物園逃脫，並在深坑山區流浪3個多月，經一晚調養後，目前整體生命跡象穩定不少，保育員除先讓牠好好休息外，也會加強排班並搭配監視系統，來掌握小紅狀況。而日前脫逃的石虎飛飛，仍在尋找中。