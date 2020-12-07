蹺家3個月 北市動物園食蟻獸找到了 員工熱淚盈眶

北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經三歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家，小紅終於在深坑被尋獲。（圖：台北市立動物園提供）

台北市立動物園 食蟻獸母女，今年9月時，翻越設有電牧線的柵欄逃脫，當時僅尋回小食蟻獸紅豆，媽媽小紅下落不明，動物園日前評估小紅恐凶多吉少，所幸傳來好消息，昨清晨有登山客在新北市深坑發現疑似小紅身影，隨即通報動物園。動物園園方證實「找到了」，員工全都熱淚盈眶。

來源：聯合新聞網

動物園發言人曹先紹說，動物園同仁昨天下午3時多，於距離動物園三、四公里遠的深坑林家草厝山頭附近，發現小紅正在睡眠休息，看到牠的那一刻，大家的眼淚奪眶而出，為求慎重還是驗明正身，掃描晶片確認無誤。小紅在睡眠的狀態下，被保育員抱出角落，並送回動物園，目前已經入住檢疫舍中，回到動物園後進食狀況也算正常。

曹先紹表示，不要看短短三、四公里，小紅不僅要翻山越嶺，還要躲避流浪狗，必須自己找食物，經過這段辛苦的冒險，小紅可能要改名叫「藍波」了，由於女兒紅豆已獨立生活，接下來媽媽小紅的健康狀況恢復之後，應該就會讓小紅與紅豆住在各自獨立的欄舍中。

食蟻獸小紅是在2018年8月7日時加入台北市立動物園，今年5月10日產下寶寶紅豆，今年9月1日早晨保育員巡邏時，發現欄舍內找不到母女蹤影，立刻調閱監視器，發現當天凌晨2時半左右，媽媽小紅帶著女兒紅豆翻越設有電牧線的柵欄逃脫。

食蟻獸順利返家，外界關注逃脫的石虎下落，三歲的「飛飛」11月22日挖洞鑽出動物園，至今仍未尋獲，不過園方表示牠來自台灣 野外，適應力比較好將持續搜尋。