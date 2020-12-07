台10天逾60例境外移入確診 社福移工恐成防疫破口

6日暴增22例新冠肺炎境外移入個案，20人為印尼移工，累積印尼移入個案達133人，已超過美國，成為境外移入最多國家。（記者侯永全／攝影）

昨天新增22例新冠肺炎境外移入病例，讓全台確診人數破700人，新增案例來自印尼 20例、菲律賓二例，均為移工。近兩次單日新增20多例境外移入個案，均與指揮中心擴大採檢印尼移工檢疫所有關，過去十天台灣共增加60多位移工確診個案；專家提醒，台灣社福移工高達25萬多人，工作為照顧失能失智患者，如稍有疏失，極可能成為防疫 破口。

目前印尼移工確診人數已達133人，超過美國的116例，成為境外移入個案最多的國家。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝指出，近來移工檢疫期滿後採檢確診個案增多，11月27日針對仍留在集中檢疫所939位印尼移工採檢，23人確診。12月4日針對前一周入境總共642名移工採檢，其中17名確診，陽性率2.53%，比率偏高。

指揮官陳時中 說，這次事件後發現移工在自主健康管理期間住在擁擠狹小空間，恐是防疫一大隱憂，將暫時開放移工周末續住集中檢疫所，直到研議出適當做法。指揮中心今將與勞動部開會，就移工來台集中管理的宿舍環境及相關檢疫政策研商對策，陳時中要求勞動部在9日例行記者會說明清查結果。

移工確診人數持續暴增，甚至亂竄造成地方防疫疑慮，台北市長柯文哲昨表示，目前防疫有三層戰略，第一層是防疫旅館、居家檢疫；逃逸移工事件屬於第二層，未來若更嚴重，會啟動不准聚餐等大規模的社區管制防疫。移工人口多的桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜都表示，針對外籍移工宿舍會以高標準防疫，不能有任何破口產生。高雄市長陳其邁表示，要嚴厲執行所有防疫、檢疫措施。彰化縣長王惠美建議中央，針對高風險國家入境的外籍移工一律安排入住集中檢疫所，集中管理、採檢。

王必勝說，確診印尼移工都必須住進醫院負壓病房接受治療，造成醫院病房不小壓力，暫緩兩周印尼移工措施有其必要性；目前約有1000名移工仍住集中檢疫所，均為一採陰性，離開檢疫所前會再次採檢。

專家：到雇主家前 加驗血清

由於新加坡就曾因外籍移工而導致防疫破口，林口長庚新興病毒感染研究中心主任施信如表示，目前移工入境都須附上陰性證明，但可能出現時陰時陽，建議到雇主家前，除期滿前的採檢，再加上一次血清抗體檢驗，雙重保障。

陳時中表示，昨22例新增個案中，17例來自印尼移工檢疫所，經採檢642名印尼移工後，於昨天確診，其中除兩人有鼻塞、味覺異常等症狀，其餘15人入境迄今均無症狀。