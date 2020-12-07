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疫情不敢搭機 僑胞憂2年未返台恐除籍

台灣新聞組／台北7日電
海外僑胞因搭飛機染疫風險高，紛紛暫緩回台，桃園機場旅客運量持續低迷。（本報資料照片）
海外僑胞因搭飛機染疫風險高，紛紛暫緩回台，桃園機場旅客運量持續低迷。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少海外僑胞因搭飛機風險高，暫緩回台計畫，但因此超過兩年未入境，面臨戶籍要被遷出。國民黨立委溫玉霞說，考量疫情嚴重性，希望政府能破例，在特殊時期給予通融。

溫玉霞說，她的辦公室持續接到僑胞陳情，原本都定期一年或一年多回台一次，但因疫情，搭飛機染疫風險高，很多僑胞擔心因搭飛機確診，取消回台行程，很多人快超過兩年或已經超過兩年沒入境台灣，即將或已經被除籍。

旅居波蘭30年的世界台灣商會聯合總會名譽監事長楊景德說，過去從沒想過「除籍」這件事會發生在自己身上，看到疫情從年初燒到年尾，至今沒有緩和跡象，不知道什麼時候可以回台灣，開始有僑胞注意到即將滿兩年沒有入境台灣，紛紛在僑胞圈中提醒注意權益。

楊景德說，台灣防疫成果可說世界第一，他們在旅居國也盡最大努力防疫，但在飛機上就很難說，所以很多人不太願意搭飛機。

楊景德說，很多國家對於境內的外籍人士，若因疫情影響，簽證可自動展延，台灣也對境內外籍人士有類似措施，他希望僑胞的入境時間也能因疫情而有彈性。

溫玉霞說，一旦被除籍，健保將停保，繳稅的稅率也從「居住者」變成「非居住者」。會計師也分析，僑胞若被除籍，除健保、年金、投票等權益受影響，稅負方面、特別是地價稅的自用住宅優惠將被取消，不適用千分之二的自用住宅優惠稅率，須改按一般用地稅率課徵地價稅，稅率從千分之十起跳。

內政部戶政司回應，每個人不能回台灣的原因很難判定，各國疫情不同，政府目前並沒有限制國人入境，因此仍照現行規定，滿兩年未入境戶籍就會被遷出。

內政部官員解釋，法院曾有案例，指居住是一種事實狀態，戶籍法原規定半年，後來修改成兩年，當事人若不住就應該自行遷出；若要恢復戶籍，持護照就能辦理遷入，變成現住人口。

台灣 疫情 健保

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