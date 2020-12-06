印尼染疫移工接觸者僅1人陽性 陳時中：尋獲移工也陰性

左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長王必勝、勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠。(記者楊雅棠／攝影)

中央流行疫情指揮中心今日公布「案688印尼 移工接觸者專案」採檢情形，47名同宿舍接觸者中，46人檢驗陰性，1人檢驗新冠肺炎陽性，為昨(5)日晚間公布之案695。

指揮中心指揮官陳時中 指出，案695為20多歲印尼籍女性移工，今(2020)年11月14日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後入住集中檢疫所，檢疫期間均無不適症狀，檢疫期滿前採檢結果為陰性，後由仲介安排至宿舍自主健康管理，12月4日因「案688印尼移工接觸者專案」入住集中檢疫所並進行採檢，於昨日確診。

陳時中表示，案695為案688同宿舍接觸者， 2人均於11月29日於三民路宿舍進行自主健康管理；11月30日案695入住春日路宿舍，並於12月4日召回集中檢疫所。案695密切接觸者共2人，均為案688接觸者，其中1人已於12月4日入集中檢疫所，採檢結果為陰性；另1人為原失聯之越南 籍移工，已於今日尋獲，採檢結果為陰性。其餘接觸者將持續調查釐清。

陳時中表示，昨晚已經報告了一些，報告之後情況接續在大家努力之下都掌握著，現在報告最後的情況，協尋的找到了，凌晨左右，清晨採檢，結果也是陰性。協尋過程有跟另外一人在一起，兩人都採檢現在都在集中檢疫所。

陳時中指出，昨天報告的案695檢驗確認『抗體』陽性，例外一例雙採陰性也確定了。這兩案688、 695都是陽性，CT值高，判定都是境外個案。