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新聞眼╱指揮中心發條鬆 本土爆發拉警報

記者陳婕翎、陳雨鑫
指揮中心4日公布染疫印尼女性移工出關後自費採檢才陽性，現在移工宿舍的接觸者又傳出一人陽性，防疫須上緊發條。圖為桃園機場第二航廈入境旅客檢疫作業後，清潔人員立即沿途噴灑藥水執行消毒工作。（記者陳嘉寧／攝影）
指揮中心4日公布染疫印尼女性移工出關後自費採檢才陽性，現在移工宿舍的接觸者又傳出一人陽性，防疫須上緊發條。圖為桃園機場第二航廈入境旅客檢疫作業後，清潔人員立即沿途噴灑藥水執行消毒工作。（記者陳嘉寧／攝影）

印尼女性移工案688於確診前曾在移工宿舍待三天，醫師及實驗室專家都認為可能是本土個案，沒想到緊急召回同宿舍47名移工集中隔離，傳出一人逃逸後，屋漏偏逢連夜雨，接觸者又見確診個案，而許多移工有的已走進雇主家中。

台灣本土爆發倒數計時，指揮中心不應繼續沉浸在連續237天無本土病例的美夢中。

台灣最近一次通報新冠肺炎本土傳染病例是4月12日，但醫師不斷警告，台灣社區一定還有病毒，只是因氣候、戴口罩等，疫情未在社區爆發。在傳出台灣輸出病例時，指揮中心總說別人機場的檢驗不準，甚至連這次移工宿舍事件，確診兩名印尼移工也統統以Ct值高，解釋成感染已久，並非在台灣染疫。

但事實上，有些患者剛感染時，病毒量還沒衝上去，Ct值也會較高，指揮中心卻選擇性向大眾說明，才是導致民眾對於台灣防疫的警覺性鬆散的元凶。台灣防疫最高領導團隊的發條似乎沒有拴緊，連移工仲介醫管顧問公司宿舍恐成防疫漏洞，都一直沒有戒心。

因為爆發案688事件，指揮中心才驚覺，案688這類應該自主健康管理者，卻住在47人住的大通舖，甚至共同使用一個衛浴設備的移工宿舍。台大兒童醫院院長黃立民表示，全球疫情高漲，要防堵所有外國人入境而不帶病毒「是不太可能的事情」。

加上移工語言不通，有時候配合度不高，此次案688自費採檢確診，連帶擴大採檢47名同宿舍移工，意外發現案689，集中檢疫期滿採檢皆未檢出陽性，他認為這值得被檢討，集中檢疫後的採檢時間應該要壓到最後一天，且需要二採陰才放人，否則類似情形會再出現。

黃立民憂心，此案恐怕已經進入社區，指揮中心此時要求召回，能不能全數召回仍是一大問題，也呼籲國人要提高警覺，一旦有任何症狀應立即就醫，平時應要做好個人防護，戴口罩勤洗手千萬不能少。

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