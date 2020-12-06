印尼染疫移工接觸者1確診 1人失聯火速尋回

印尼女性移工確診擴大，新增一例確診。圖為日前移工在桃園機場等候集中入境。（本報資料照片）

指揮中心日前公布印尼 女性移工案688，出關後自費採檢陽性，台灣專家認為不能排除為本土感染，同宿舍移工47人集中隔離至本月14日，並進行採檢，意外發現一名陽性個案，且有一名越南籍女移工失聯後緊急尋回。另一名一採陽性、二採陰性，今將再採檢確認，昨晚緊急召回宿舍移工。

一度失聯的越南女移工曾在台北、桃園活動，移民 署證實已經找到人。今天凌晨1時許，警方與移民署人員在台北市鎖定女移工位置後，專案小組成員穿防護裝備將人帶回，目前正釐清她這幾天的逃逸動線與接觸對象。

案688確定陽性後，指揮中心舉行緊急會議評估接觸情形及防疫作為，同宿舍47人集中隔離，並陸續於昨天下午進行咽喉試紙核酸採檢，待隔離結束前，考慮二次核酸檢驗及血清抗體採檢。原本預計核酸採檢結果今天出爐，但昨天就發現有陽性案例。

昨晚指揮中心緊急與勞動部、移民署、警政署代表開會，指揮中心指揮官陳時中 表示，案688宿舍的46人已做過相關檢驗，新增一位確診，第一次採檢Ct值32，第二次採檢36，醫師判定陽性，為案695，患者是20多歲印尼籍女性；還有一位移工第一次測試陽性，第二次是陰性，今將再次採檢。

陳時中指出，專家初步研判，案695的Ct值32到36，數值較高，推估遭感染時間已久。另外，案688抗體採檢為陽性，初步認為應是在印尼被感染。案688與案695於11月29日待在同一間移工宿舍，案688是11月28日至29日，案695於11月29日至12月4日，待過兩個移工宿舍 。

陳時中表示，695曾住過桃園大園區三民路及桃園區春日路的宿舍，三民路宿舍已清空，目前將11月30日至12月4日，同時間在春日路宿舍的所有移工全部召回，若是已去雇主家或工作現場的移工，也希望雇主主動聯繫，讓指揮中心後續安排；目前在宿舍中的移工，則要求全部移出，徹底消毒。

指揮中心定調案695仍是境外移入個案，是否擔心此為宿舍群聚感染？陳時中坦言，當然擔心，也害怕宿舍內還有其他感染者，若進到家庭恐引發進一步疫情，「所以我們才會很急」，盡速宣布讓大家知道，請同宿舍移工盡早回到集中檢疫所，「因為差一天就差很多了」。