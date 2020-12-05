我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

台境外移入加4例 9旬翁最高齡、印尼專案第三位「陰轉陽」

台灣新聞組／台北5日電
中央流行疫情指揮中心4日公布台灣新增四例境外移入新冠肺炎確定病例。圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）
中央流行疫情指揮中心4日公布台灣新增四例境外移入新冠肺炎確定病例。圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

新冠疫情威脅持續，疫情指揮中心昨天公布新增四例境外移入病例，台灣出現年齡最長的感染者，高齡逾90歲。此外，一位自美工作返台的法國籍男性，曾因毒蜘蛛咬傷而於上月27日及28日在美求醫，但返台後於12月3日嗅味覺喪失，昨天確診；昨天也出現印尼移工感染，同宿舍移工47人列為接觸者。

指揮中心發言人莊人祥指出，昨天公布確診台籍90多歲男性，不定期於美國及台灣兩地居住，上月返台檢疫期間發燒送醫，X光檢查出肺炎，經採檢通報確診，成台灣最高齡確診者，目前在隔離加護病房救治，有肺炎現象，但未插管。

另兩位自美國入境者，一位是台籍20多歲男性，居家檢疫出現症狀，經安排就醫及採檢確診。至於40多歲法國籍男性，擁有居留證、長期在台灣，因工作於11月23日前往美國，被毒蜘蛛咬傷，11月27日及28日就醫，11月30日入境後居家檢疫。由於咬傷部位不適未改善，12月2日收治住院隔離及採檢，12月3日嗅味覺喪失，昨天確診。指揮中心認為，個案在美就醫兩次，在台無接觸活動史，研判在美國感染可能性較高。

印尼籍30多歲女性移工案例，迄無症狀，上月中旬為工作來台，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，甚至是「1127印尼專案」擴大採檢對象，但這兩次採檢都是陰性，直到應雇主要求自費採檢才發現確診，成該專案第三名「陰轉陽者」。

台灣 美國 印尼

上一則

台鐵只靠肉眼檢測邊坡 防災賭運氣

下一則

崩石不到30公尺 火車急停救400人

延伸閱讀

居檢還露營、聚餐 長榮3空服員被免職 華航也2人違規

居檢還露營、聚餐 長榮3空服員被免職 華航也2人違規
拓銷東南亞市場！華為在印尼代訓5G領域10萬人才

拓銷東南亞市場！華為在印尼代訓5G領域10萬人才

暫停印尼移工 台照護體系恐崩

暫停印尼移工 台照護體系恐崩
2個月83例確診 印尼移工暫停赴台2周

2個月83例確診 印尼移工暫停赴台2周

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

奇蹟！臨終前媽媽抱抱 命危男嬰死裡逃生

2020-11-29 02:18
入境檢附核酸證明三種可能。資料來源／指揮中心，製表／陳婕翎

自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

2020-11-29 02:30
作家劉墉在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。(中新社)】

名牌球鞋沒止滑 作家劉墉自爆「差一點死掉」

2020-12-02 22:48
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
台灣秋冬防疫專案12月1日啟動。（中央社）

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

2020-12-01 00:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬