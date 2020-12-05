台境外移入加4例 9旬翁最高齡、印尼專案第三位「陰轉陽」

中央流行疫情指揮中心4日公布台灣新增四例境外移入新冠肺炎確定病例。圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

新冠疫情威脅持續，疫情指揮中心昨天公布新增四例境外移入病例，台灣 出現年齡最長的感染者，高齡逾90歲。此外，一位自美工作返台的法國籍男性，曾因毒蜘蛛咬傷而於上月27日及28日在美求醫，但返台後於12月3日嗅味覺喪失，昨天確診；昨天也出現印尼 移工感染，同宿舍移工47人列為接觸者。

指揮中心發言人莊人祥指出，昨天公布確診台籍90多歲男性，不定期於美國 及台灣兩地居住，上月返台檢疫期間發燒送醫，X光檢查出肺炎，經採檢通報確診，成台灣最高齡確診者，目前在隔離加護病房救治，有肺炎現象，但未插管。

另兩位自美國入境者，一位是台籍20多歲男性，居家檢疫出現症狀，經安排就醫及採檢確診。至於40多歲法國籍男性，擁有居留證、長期在台灣，因工作於11月23日前往美國，被毒蜘蛛咬傷，11月27日及28日就醫，11月30日入境後居家檢疫。由於咬傷部位不適未改善，12月2日收治住院隔離及採檢，12月3日嗅味覺喪失，昨天確診。指揮中心認為，個案在美就醫兩次，在台無接觸活動史，研判在美國感染可能性較高。

印尼籍30多歲女性移工案例，迄無症狀，上月中旬為工作來台，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，甚至是「1127印尼專案」擴大採檢對象，但這兩次採檢都是陰性，直到應雇主要求自費採檢才發現確診，成該專案第三名「陰轉陽者」。