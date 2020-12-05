台買哪家疫苗保密到家 「隱晦到有些奇怪」

圖解台灣爭取疫苗管道。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 本月3日指出，台人可於明年第二季施打新冠疫苗 ，但昨天上午又說期程未定，被外界質疑改口。昨天下午陳時中出席健保公聽會，被問及「改口說」，他否認，強調根據疫苗市場觀察，各國疫苗進度都已提前，甚至樂觀認為台灣 可更早施打。

指揮中心對於疫苗進度始終三緘其口，台灣何時可開打更是一變再變。在全球疫苗研發競賽中，輝瑞／BNT疫苗、莫德納疫苗、牛津／AZ疫苗為領先群，BNT疫苗、牛津疫苗持續由COVAX平台及藥廠爭取，莫德納疫苗未列COVAX首波名單，但指揮中心已直接與藥廠接洽。針對賽諾菲／GSK疫苗，台灣保留在COVAX選擇權，暫無直接接洽藥廠。

台灣新冠肺炎疫苗進度從頭到尾都保密，即使陳時中上月25日罕見透露，直接透過一家藥廠取得1000萬劑疫苗，簽約且已付部分訂金，但「這一家」廠商究竟是哪家，卻始終是指揮中心不能說的秘密，連台大兒童醫院院長黃立民都直言，指揮中心對疫苗細節說明隱晦到有些奇怪。

黃立民認為，指揮中心不願講明細節原因有兩種，第一是簽約廠商可供貨時間非常晚、第二是簽約疫苗連第三期臨床試驗都還沒做到，但他也坦言，如今是疫苗搶貨敏感期，回憶2009年搶買H1N1疫苗，政府就是將所有資訊統統透明化，結果反而協商失敗，一劑都沒買到。

對於簽約成功「這一家」疫苗廠，據美系藥廠業者分析，以過去台灣採購疫苗經驗，衛福部食藥署藥證傾向跟著美國及歐盟腳步，指揮中心勢必希望買到的疫苗能盡快取得緊急授權，目前輝瑞／BNT疫苗、莫德納疫苗等mRNA疫苗由歐美加速審核，研判簽約成功者是兩家之一。