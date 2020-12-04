貨架空蕩蕩！停航物資告急 蘭嶼不排除出動戰備存糧

受東北季風影響，蘭嶼海上交通船已停航七天，島上雜貨店和便利超商貨架空蕩蕩。（圖：蘭嶼夏姓鄉民提供）

台東蘭嶼受東北季風影響，船班連續七天無法通行，預計今、明天仍停航，島上已出現民生物資短缺情形，超商 貨架空蕩蕩、餐飲店沒瓦斯食材而停業、學校向民間借瓦斯維持學生的午餐；蘭嶼鄉民憂心要到田裡挖芋頭、地瓜充飢，鄉公所表示將不排除動用戰備存糧。

蘭嶼因天候因素停航最久的一次是在2012年天秤颱風期間，當時停航14天，不僅造成蘭嶼慘重災情，也出現斷糧、斷油危機；中央政府指示國軍協助救災及運補物資，鄉公所也首次發放戰備存糧才度過危機。

受東北季風影響，蘭嶼最大陣風12級、浪高超過3公尺，中央氣象局昨發布長浪即時訊息。東部航務中心昨天也通報，今、明兩天往返蘭嶼的船班全數取消，使停船天數到達第9天。

蘭嶼鄉公所民政課長施森茂說，船班上月27日開始停航，島上雜貨店和便利超商民生物資都已缺貨，部分餐飲店家也因沒有瓦斯及食材而暫停營業；如果船班持續停航，不排除動用戰備存糧，包括米、麵條、罐頭和乾口糧，先發放給弱勢鄉民，大約能勉強維持一周。

蘭嶼鄉公所秘書陳建逢表示，蘭嶼往返台東的貨船有三艘，新發航運貨船在高雄歲修、東翰航運貨船本月1日發生火災整修中，另一艘因東北季風停航，若下周一仍停航，島上會出現斷炊危機，若只有一艘復航，補給能量有限，已向縣府求助。

台東縣政府交通及觀光 發展處科長賴宣愷表示，目前風浪太大導致無法出航，已請船公司協助，如下周一天候轉好，立刻加開客輪及貨船，船公司已允諾配合。

「只能禱告期待天氣轉好！」蘭嶼鄉民夏曼無奈的說，現在到街上找東西吃，很多都沒有營業，去超商也沒貨品可買，貨架都空蕩蕩，雖然不擔心肚子餓，但再這樣下去，真的要到田裡挖芋頭、地瓜來吃了。超商業者說，目前熱食架上空無一物，麵包、泡麵也都賣光了，只能等船運補。

「這次停航有點久了！擔心食材不足。」椰油國小校長陳淑雯說，現在學校瓦斯不夠用，先向餐飲業者借瓦斯，也請學校老師到農會超商或市集採購食材應急。

除了島上物資出現短缺，蘭嶼國中、小學到台東支援身障運動會的八名教師，因交通受阻無法返校，班上學生只能由其他老師併班代課；也有縣府地政處官員上月27日前往蘭嶼洽公，至今沒辦法返回縣府上班。