打房不修囤房稅挨批打假球 專家促比照查豬農水表效率

行政院3日宣布「打炒房」措施，希望遏止房價過熱。但在野黨質疑，少了囤房稅的打炒房，政院根本是在打假球。（記者潘俊宏╱攝影）

萊豬議題延燒，行政院長蘇貞昌昨天大動作宣示「打炒房」五面向、十措施。蘇貞昌說，房屋不該成為被炒作的商品，政府應引導資金投入生產投資，而非縱容或鼓勵炒房。不過，民眾黨、時代力量立院黨團質疑，現在連囤口罩都違法，「少了嚴格的囤房稅打炒房，根本是打假球」。

財政部長蘇建榮昨說，稅法目前已有類似囤房稅機制，針對非自住三房以上課徵百分之三點六的房屋稅，未來也會檢討房屋稅制，同時顧慮對租屋族的影響，希望一至二年內有正式方案。

外界質疑，打炒房轉移萊豬焦點？桃園市長鄭文燦昨說，房地產 是中南部比北部熱，紅單買賣會造成房地產不正常波動及投機現象，他很早就建議要取締紅單；桃園跟中央聯手對桃園房地產炒作紅單展開第二波稽查行動，「這個是我建議的」，不要隨便扭曲蘇貞昌的政策。

打炒房十大措施，包含建立不動產市場診斷指標、強化預售屋稽查、加速實價登錄修法、加強查核不動產交易所得、防杜個人藉由公司規避不動產稅負、修正住家房屋現值免徵標準、信用資源有效配置及合理運用、控管銀行授信風險、強化金融管理、精進住宅補貼與協助。

十大措施牽涉三項修法，分別是實價登錄2.0、修正所得基本稅額條例、房屋稅條例，政院盼前兩項能在立法院本會期審議。至於五大面向，包含強力稽查紅單交易、實價登錄2.0修法、杜絕規避稅負、貸款 差別授信、廣建社宅；另要求內政部 研議引導租金補貼戶參與包租代管，希望明年1月啟動。

民眾黨立委蔡壁如表示，政院處理的都是短期治理失靈問題，這些都是政府執行力無能，只有實價登錄2.0、囤房稅的盡速修法，才是處理市場失靈的結構問題。

時力黨團總召邱顯智質疑，「沒有修正囤房稅的十大措施，能夠打炒房嗎？」現在連囤口罩都會觸犯刑法，囤房成本卻非常低，解決之道還是趕快推動囤房稅。

國民黨立委曾銘宗說，除內政部加強查緝紅單，央行也應要求銀行勿過度貸款，若房價續漲，就要強化囤房稅機制。

清大科管院榮譽講座教授張金鶚表示，打炒房是否有效，要看罰則能否嚴格執行，讓市場相信政府是玩真的。房市名嘴Sway說，行政院只是做表面文章，拿本來該做的事來當新宣示，重點在執行，「打炒房應比照查核牛肉麵或查屏東豬農水表的執行效率」。