居檢還露營、聚餐 長榮3空服員被免職 華航也2人違規

長榮、華航共五名空服員居家檢疫期間外出，長榮三名空姐已遭免職，指揮中心擬加強空服員檢疫規定。圖為昔日空服員回台等待防疫車隊景況。(本報資料照片)

長榮和華航共5名空服員返台後無視防疫 規定，居家檢疫期間屢屢外出。長榮已將3人免職，華航未透露兩人懲處細節。指揮中心昨天緊急舉行會議，決議未來航空人員入境仍採專案模式，違者可依「傳染病防治法」開罰，最高100萬台幣(約3.5萬美元)，5名違規者罰則仍在研議中。

越南 出現暌違88天首例本土病例，防疫破口就是越南空姐，指揮中心發言人莊人祥說，將研議加嚴空服員檢疫規定，避免秋冬疫情 嚴峻時期發生類似事件。訂好法律，違反就要處罰，機組人員務必理解檢疫重要性。

交通部長林佳龍呼籲，違規者將成為全民公敵，每個人都有責任舉發，交通部也會要求航空公司跟機場相關業者確實執行防疫。

根據長榮內部公告指出，從11月起陸續有三名空服員被免職，事由分別是外出前往親戚家、至學校參加課程、與友人聚餐、打球等屢屢漠視防疫規定；入住公司防疫宿舍擅自離開，不知所蹤；還有人與室友外出露營。

長榮表示，對於違反防疫規定的同仁，會召開人事評議會調查，並依情節輕重議處。尤其屢屢違反規定、漠視大眾健康，另在調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，無法適任必須有高度工作自律的空服員工作，因而予以免職。華航僅說，會依員工規範執行，並依指揮中心規定辦理。

莊人祥說，國籍航空機組人員檢疫採專案模式，入境後3至5天不得外出，違者由公司自行懲處；換句話說，空服員檢疫違規無法可罰，不過，違規後即回歸一般民眾身分，由地方衛生單位管理，須完成入境後14天檢疫，如再違規即可依法開罰。

莊人祥表示，5名違規空服員均轉為14天居家檢疫，已如期完成檢疫；至於專案期間外出可否以傳染病防治法開罰，指揮中心法制組仍在蒐集空服人員違規事實，持續研議中。