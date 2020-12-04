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不說跟誰買？買多少？ 陳時中只鬆口：台明年3~6月可打疫苗

記者陳婕翎、楊雅棠／台北4日電
各國加快腳步，盡速批准並施打新冠疫苗。（路透）
各國加快腳步，盡速批准並施打新冠疫苗。（路透）

新冠肺炎疫苗陸續問世，英國將於下周搶先全球開始接種輝瑞／BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在立法院面對立委詢問，首度鬆口台灣可望於明年3至6月間開打疫苗；但有專家質疑指揮中心說法一變再變，且不肯透露採購對象和數量，懷疑「口袋到底有沒有疫苗」？

民進黨立委高嘉瑜昨於衛環委員會詢問台灣於12月15日取得疫苗可能性，陳時中坦言，「今年12月底前希望很小」，但疫苗施打時程可望提前，原保守估計明年6月才可施打，但現在應可提早至第二季施打，預計明年3至6月即可接種。

陳時中「在口袋中的疫苗」共計1500萬劑，若以1人施打兩劑計算，有750萬名優先接種對象順利接種。台灣新冠肺炎疫苗優先接種對象共有9大類，約1350萬人，包括醫護、防疫人員、65歲以上長者、成人慢性病患，及50至64歲成人等。

長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，若3、4月開始施打，目前疫苗幾乎都需打兩劑，第一批施打者可在5、6月完成第二劑接種，獲得保護力。黃玉成分析，廠商供貨量、疫苗運送和儲存方式都影響施打期程，也需考慮民眾對新興疫苗安全性是否有信心，這會影響接種意願。

另據中國時報報導，陳時中至今仍未透露向哪些藥廠採購及採購多少劑，推稱「太早洩底可能不利談判」，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，採購進度不能對外公布很不尋常；他說，南韓都已透露與阿斯特捷利康（AstraZeneca）採購2500萬劑，台灣為何不能比照辦理？

此外，在全球疫苗競賽中，台灣三家疫苗廠雖屬前段班，但最快只能在年底前完成一期臨床，距離上市仍有段距離，臨床試驗動作較快的國光，預估最快明年中旬才能申請緊急授權施打，如依指揮官陳時中所言「明年3至6月開打新冠疫苗」，台灣自行研發的疫苗將成為6月後接種主力。

不過，一名不願具名的專家對於台灣三家疫苗的未來前景表示悲觀，因為研發進度實在太慢了，台灣搶不到國際疫苗，還有理由要求民眾接種尚未完成三期試驗的國產疫苗。要是等到明年6月以後，國產疫苗才上市，且又是「申請緊急授權」、「未完成三期」，如何說服民眾接種。

最重要的關鍵是，等到明年6、7月後，國際疫苗廠的產量大爆發，屆時國際疫苗安全、又便宜，本土疫苗有什麼競爭力？

台灣可望於明年3至6月間開打新冠疫苗。(記者林伯東／攝影)
台灣可望於明年3至6月間開打新冠疫苗。(記者林伯東／攝影)

疫苗 台灣 陳時中

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