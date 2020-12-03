長榮空姐居家檢疫四處走 遭開除成首例

長榮航空空姐遭爆防疫期間到處趴趴走。示意圖。(圖：長榮航空提供)

長榮航空公司今天傳出一名空服員回台後無視防疫 規定，屢屢外出。對此，長榮表示，11月已將該空服員免職，這也是國籍航空空服員因違反防疫規定遭開除的首例。據了解，長榮還有兩個空服員同樣被抓包，對此，長榮表示不方便透露，僅表示違反規定就是免職。

長榮一空服員今被爆出，結束返台進行居家檢疫時間，不僅到親戚家，還去學校上課，也與朋友聚餐、打球。對於公司調查，該空服員提供假照片，上面的日期都不符合規定，還規避調查電話，謊稱檢疫期間自己都在家。所幸因為舉證事證充足，並不影響長榮調查。

對此，長榮表示，對於違反防疫規定的同仁，一定本著毋枉毋縱的態度招開人事評議會進行調查，並依情節輕重議處。對於屢屢違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」之情、漠視大眾健康，另在調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任維護飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作，意即予以免職。

不過據了解，還有兩名空服員也是趴趴走被發現，不過目前還在程序中，尚未公告。

對此，長榮並未正面回應，表示目前不便透露，僅表示後面只要有員工違反相關規定，就是秉持一樣的立場處理。