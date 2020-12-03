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尹清楓案改變他一生 博士學歷只能守倉庫 留4份遺書防不測

記者高凌雲／台北3日電
尹案發生後，郭璽被孤立，雖已拿到博士學位，卻被調去基隆看海軍倉庫四年，最後只好離開海軍創業。(本報資料照片)
尹案發生後，郭璽被孤立，雖已拿到博士學位，卻被調去基隆看海軍倉庫四年，最後只好離開海軍創業。(本報資料照片)

1993年12月發生尹清楓命案，27年來，尹清楓生前海軍總部武獲室的部屬郭璽，因為尹案關係人身分，被調查了3次，都沒有被收押或起訴。尹案卻改變他一生，他曾留下4份遺書，以防不測。

郭璽說，政府調查他，在他家偷偷安裝監控設備，家裡電費暴增到台幣1萬3000元，把全部電器關了，電表還是照跑，半年後，尹案降溫，查不到東西，電費就恢復正常了。

郭璽表示，人生沒經歷過這段委屈的日子，不會知道那種被孤立的辛苦。尹案發生後，海軍把他當賊，他當時已有博士學位，被調去基隆看海軍倉庫，不准他回海總軍官寢室把個人物品取走，他的軍服與博士論文全被海軍扔到垃圾堆。

郭璽想去海軍官校教書，也沒辦法，因被密告。他到西北大學讀博士，有位學長是海軍派出國監控海軍留學生的「抓耙仔」，專門監視海軍公費生，向台灣打小報告，他被這人指控博士論文指導教授是大陸人，如讓他到海軍官校教書，會「汙染」海軍官校學生，從此教書一途也斷了。

郭璽說，那時同學朋友都躲他，只有官校同學曹成義夠義氣，幫他很多忙，陳水扁當選總統後，又要查一次尹案，通知他到桃園中油煉油廠接受偵訊，與涂太太對質，每次都是曹成義開車陪著他去。

郭璽回想風聲鶴唳的悲苦，當時姊姊在立院公報室工作，怕他出事，每天都來看他，他就用姊姊立法院的稿紙寫遺書，前後寫了四份，邊寫邊掉淚，把遺書偷藏在書裡，曾想尋短，想到母親又忍了下來。

台灣 陳水扁 西北大學

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