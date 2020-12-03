中天訂閱衝高 52台不排除跳頻

中天新聞台在YouTube短時間訂閱數快速衝高，另外有線電視第52頻道到期後，恐面臨跳頻。(取材自臉書)

中天新聞在YouTube 短時間訂閱數高達150萬人，台中市議員冉齡軒、陳成添等人近日在台中市議會質詢時，疾呼全民站出來挺中天，高訂閱率足以代表廣大的人民需要新聞自由，不能一言堂，也不是7個NCC委員就能決定。

中國 時報報導，冉齡軒指出，從150萬人訂閱率行動就可看出是在力挺中天，就是人民在爭取基本的言論自由，不是由7位NCC委員就能一手遮天；如果硬要關中天，就應該讓7位NCC委員先下台，中央決策者更要負起完全責任。

陳成添痛批，民主進步黨現在是退步黨，為一己之私、一黨之私，言論自由一把抓。蔡政府就和武則天一樣，打壓不同言論的電視台，他為台灣 人感到悲哀。現在的政府在分贓，對政府有批評、建言的電視台就要關台，難怪蘇貞昌說話時眼睛閃來閃去，不敢面對民眾。

本報系聯合報報導，NCC不同意中天新聞台換照，中天日前聲請假處分，法院尚未給出結果，第52頻道12月11日到期後，將如何處置？NCC昨表示，仍有幾家大型有線集團尚未送出頻道變更案，由於NCC定調「等每一家都送案後再一併審理」，補位頻道趕不上12月12日上架的機率相當大，屆時恐怕全台有線電視的52台，都將跳頻處理。

所謂跳頻，即51後，直接跳至53台。NCC說，若跳頻太久，消費者認為收視權益受損，要求解約可免負擔違約金。

中天新聞聲請假處分案已於周一開庭，NCC發言人翁柏宗表示，靜候司法裁定。假如行政法院未及時准許假處分，12月12日起，52台會變成什麼樣子？NCC昨天給出最有可能的答案，即全台有線電視的52頻道都會「消失」。

NCC指出，目前收到中嘉集團旗下系統業者申請將52台換為寰宇新聞台，大豐與TBC集團申請以CNN取代，練台生體系的東台、洄瀾、北都、全國數位、祥通等業者則申請「純粹下架、暫為空頻」，共有29家業者送交變更案；但例如凱擘、台數科等集團都還在觀望中。