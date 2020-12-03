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挺中天！7旬翁電視台前自焚 秒成火球

台灣新聞組╱台北3日電
孫姓七旬翁2日晚間在中天電視台門口自焚燒傷，被送醫急救尚未脫險。(記者李奕昕／翻攝)
孫姓七旬翁2日晚間在中天電視台門口自焚燒傷，被送醫急救尚未脫險。(記者李奕昕／翻攝)

來源：聯合影音網

有民眾疑似不滿「中天換照事件」，昨晚到中天電視台門口前自焚，引發社會震驚。他自焚前交付一封信給警衛，內容提及「挺中天」，警方不排除動機與「中天關台」有關。高雄市前市長韓國瑜聞訊「深感痛心」，呼籲所有好朋友珍惜生命，並喊話執政黨「人民血淚的聲音你聽見了嗎？」

據初步調查，一名孫姓翁（70歲）2日晚間7點多走進中天電視台，交付一個附有手寫信的紅包袋給警衛，指名要給主播戴立綱，疑有類似「加油」、「打氣」談話，並高喊「為什麼開除王又正？」接著走出電視台在廣場自焚。

警方表示，孫翁交付信件時被婉拒，之後走出將信丟在地上，以寶特瓶自淋汽油點火，瞬間變成一團火球，雖然身上冒出熊熊烈火，仍不斷來回走動。電視台員工見狀趕緊以滅火器撲滅火勢，消防隊獲報趕抵檢查他意識清醒，臉部及上半身二度燒傷，送醫急救。警方已請回三名在場的警衛、員工協助調查，了解事發過程。

據了解，孫設籍內湖，已婚育有兩名子女，警方正試圖聯繫家屬。孫到院接受插管治療無法言語，警方將視身體狀況詢問釐清動機。

戴立綱昨晚在臉書表示，剛錄完「新聞龍捲風」便從同事口中聽到消息，他感到非常難過，他也喊話粉絲們要好好愛護自己的身體，呼籲「在這動盪的時代，一定要冷靜，心平氣和，不要衝動。」

中天前主播王又正也貼文：「非常非常非常難過、自責、不捨，我不說什麼噁心的官樣語言，只想拜託各位好朋友，意見表達可以冷靜、幹譙、激情，但萬萬拜託，又正最在乎的，是你們的生命、健康、安全。」

韓國瑜聞訊表示「深感痛心」，他呼籲所有好朋友，「不論你的政治立場為何，都應該珍惜寶貴的生命，千萬不要做出傷己、更傷家人心的行為」。

韓國瑜說，藉由此事，他也想呼籲執政黨，現在全台灣的百姓正因為失去言論自由而民怨沸騰，執政者居上位，應該想的是如何傾聽人民聲音，如何將權力用在對的地方，期盼執政黨能因此事而有所警惕、懸崖勒馬，不要再繼續傲慢下去、置百姓的心聲於不顧。

一名七旬翁2日晚間7點多在中天電視台門口自焚，臉部及上半身二度燒傷，送醫急救。警...
一名七旬翁2日晚間7點多在中天電視台門口自焚，臉部及上半身二度燒傷，送醫急救。警方與消防局正調查事發過程及動機。(記者胡經周／攝影)

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