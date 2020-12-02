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暫停印尼移工 台照護體系恐崩

記者陳雨鑫、鄭媁／台北2日電
印尼移工暫緩輸台，許多雇主從疫情初期苦等到現在，不少就快等到的家庭，再度希望落空。（記者邱德祥／攝影）
印尼移工暫緩輸台，許多雇主從疫情初期苦等到現在，不少就快等到的家庭，再度希望落空。（記者邱德祥／攝影）

台灣防疫有成，在國際上頗受讚揚。不料，一紙防疫禁令，掀開台灣照顧體系長期仰賴移工的問題。

印尼移工檢疫期滿後確診率不斷攀升，中央流行疫情指揮中心宣布暫緩印尼移工入境，雖然只有兩周，但恐讓台灣需要看護移工的家庭要多等兩個月以上。印尼之前因疫情封城，10月才再開放移工輸台，如今又暫緩輸入，許多雇主從疫情初期苦等到現在，不少原本就快等到移工的家庭，再度希望落空。

申請移工的家庭，大多數家中有重度失能患者，照顧難度高，以目前長照服務來看，只能短暫協力，其餘時間仍需要家屬空出手親自照顧。為了顧及經濟及喘息時間，家有重度失能患者的家庭，選擇申請移工，24小時看照，實不得已。

「原本人都快到了，現在得要再等兩到三個月。」下肢行動不便的輪椅族陳先生，9月申請看護移工，原訂12月移工抵台，但仲介昨天臨時通知，移工最快得明年春節後才到。和陳先生有相同處境的人不少，仲介業者評估，移工人力吃緊，加上疫情成為變數，接下來的新申請案件也未必能找得到人。

中華民國人力仲介協會常務理事楊玉珠表示，台灣社福移工，以來自印尼最多，其次為菲律賓；疫情爆發後，就出現「移工進不來」的窘況，疫情前期是遇上印尼、菲律賓封城，後續則是遇上檢疫床位不足，移工輸台大塞車。

人力仲介業者林雪蓉表示，雖然僅暫緩印尼移工入境二周，但也可能再展延，加上被禁止的14家印尼人力仲介公司，重新恢復輸台「完全無時間表」，後續人力肯定縮減。業者擔心，第二大社福輸出國菲律賓，其入境移工近期陸續檢疫期滿，一旦採檢陽性率高，可能步上印尼後塵，屆時台灣照護問題恐瞬間崩盤。

針對移工人力短缺，勞動部長許銘春昨天在立法院表示，政府會媒合台灣照護人員協助雇主，必要時延長移工的在台年限，請外交部協助尋求新的移工來源國，並請衛福部的長照資源配合因應。台北市社區銀髮族長期照顧發展協會理事長吳第明表示，因疫情暫緩移工輸台，猶如台灣長照的照妖鏡，因長照不好用，讓台人過度仰賴移工的問題完全浮出檯面。

台灣長期以來過度仰賴印尼作為社福移工，如今因印尼疫情影響台灣照顧問題，正好提醒政府，有必要更加積極開發移工來源國，多管齊下，才有辦法穩住家庭。

印尼 台灣 疫情

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