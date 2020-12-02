歷時15年 中油查德採油 首批95萬桶抵台

查德礦區奧瑞油田首批原油，運抵中油大林廠碼頭，啟動卸油作業。（記者徐如宜／攝影）

台灣 中油昨天在大林煉油廠105號碼頭，舉辦「眾志成城、超越顛峰─查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」，董事長歐嘉瑞與來賓共同開閥啟動卸油作業。非洲奧瑞油田是中油首次以「國際礦區經營人」角色主導探勘，從測勘、鑽探到開發生產，歷時15年，此次運回95萬桶原油。

歐嘉瑞表示，奧瑞礦區進入生產，證明中油具備獨立探勘開發油氣資源的能力，未來將複製查德成功經驗，持續拓展具潛力的礦區，為台灣探尋更多油氣資源，實踐台灣能源自主政策。

台灣中油2006年1月以海外石油 及投資公司（OPIC）非洲公司名義，向查德石油部取得三區塊、總面積近3萬平方公里的礦區探勘專屬權，2010年成功鑽獲原油。2017年7月查德礦區奧瑞油田取得開發生產執照，正式進入25年的開發及生產期，陸續完成基地建設、地面處理設備、原油外輸管線及鑽井工程等開發工作，終於在今年迎來第一桶原油。

來源：聯合新聞網

查德礦區共有三名股東持有股權，台灣中油35%、海南華信國際投控35%、查德政府30%，外界質疑如此會不會影響中油在此礦區的主導性？且為何在發現原油油藏後，還把權益讓出去？

中油發言人張瑞宗說，在探勘期，的確幫查德政府30%的股權有些代墊款。中油評估，查德奧瑞礦區蘊藏量約3400萬桶；這樣的規模從開發生產、扣掉開發成本，可以獲利，但此獲利並不足以支付在探勘期所付的費用，在這個階段做風險的分散還是有必要。更何況2016年權益讓出時，查德政府還沒有核准整個礦區的開發生產。

張瑞宗表示，此次運回的95萬桶原油，有14.25萬桶是查德歸墊給中油的墊付款。「台灣中油仍是經營人，並有三層合約確保。」張瑞宗表示，以現在油價 與產能預估，奧瑞油礦如果產能全開，一天有9000到9500桶產量，現在日產5800桶。

張瑞宗說，未來以此模式，查德政府持續歸還台灣權益油，中油樂觀預估2027年歸墊款都可還完，如果油價上揚可能還會提前。