新聞評論／陳時中把「超前部署」變成「落後抵抗」

衛福部長陳時中。（記者余承翰／攝影）

全球新冠疫情再起，台灣 也爆出單日新增24例境外移入確診的高峰，指揮中心緊急宣布暫緩引進印尼移工。如此一來，不少家庭的照護工作將受影響。與此同時，台灣實施新入境管制措施，所有入境者需持三日內核酸檢驗陰性證明。這可能造成檢驗能力不足地區之國民無法返台，而持偽造證明者卻能長驅直入，也備受爭議。

新冠疫情肆虐全球已將近一年，台灣一年來抗疫有成，值得驕傲。但隨著各國疫苗相繼研發成功，英國下周即將開始施打，其後德國、美國也將跟進，情勢即將改觀。有了疫苗後，全球的防疫 作戰將進入全新階段，早一步取得集體免疫的國家可及早恢復正常運作，免於封鎖之苦。相形之下，台灣還在苦等ＣＯＶＡＸ分配疫苗，連一線醫務人員都不知何時才能施打。屆時，台灣藉邊境管制死守的「低確診」防疫成果，便可能變成一個無效的成績。

換言之，稍早蘇內閣夸夸其談「超前部署」的防疫成效，眼看著就要變成「落後抵抗」，台灣的優勢很快將不復存在。原因無他，這個喜歡自我吹噓的政府，顯然對自己的「大內宣」頌詞也感到陶醉不已，久而久之，終於失去自己的瞻矚和方向感。例如，在台灣防疫成績遙遙領先時，台灣可以補強的部署是加強入境普篩，同時設法購入更便宜有效的試劑。然而，陳時中 卻一口咬定「沒有必要」。再如，全球研發領先的疫苗有多支，陳時中第一時間悍然將中國大陸的疫苗排除在外，甚至連大陸廠商代理的外國疫苗都予以否定。這些做法，都在揮霍全民的防疫資產和機會，只為滿足官員一己的意識形態偏見。

檢視新實施的入境管制措施，此時加強控管，自是必要的防範。但如果陳時中能聽取外界意見，及早實施入境普篩，或者將旅客「自費篩檢」當成一個選項，又何致發生拒絕國民入境可能涉及「違憲」的爭議？再看，近期印尼移工來台出現大量確診病例，但這些移工均持有核酸檢測陰性的證明，讓陳時中大嘆「真偽難辨」。關鍵是，政府如能善用入關篩檢的主動權，即使不採普篩，而是針對特定地區或特定人士進行篩檢，再加上14天的隔離，都能減少「假陰性證明」肇禍的機率。但在陳時中的偏執下，外界的建言皆被當成耳邊風。

疫情期間，台灣入境旅客人數多半僅千餘人；近日因為入境條件將變嚴，因此才激增為三、四千人。這區區數千之數，一個自詡防疫模範生的國家，難道沒有能力篩檢？且看，10月間大陸山東青島市為追查一名本土確診者，五天之內對全市1000萬人口實施核酸檢測，迅速找到了那名「零號病人」。3月間，韓國的每日檢測量就高達1萬多人，20分鐘即可測出結果。然而，台灣至今還在靠14天的居家隔離作為檢測劑，並推稱PCR篩劑「很貴」，無法大量進行。這種消極的託詞，完全是官僚怠惰心態的表現。試問，政府接連編了三次防疫紓困特別預算，錢不用在防疫，卻拿去補貼旅遊，這不是本末倒置嗎？

四、五月前，陳時中或許算是稱職的防疫指揮官，但光環罩頂之後，他就一直在原地踏步了。原因是，當防疫進入長期抗戰後，已變成國安戰略的問題；但整個蔡政府卻仍把所有責任都交給一個衛福部長，管制口罩、管制小明、控制疫苗取得，卻不設想國家的下一步要怎麼走。如今，眼看超前部署已變成落後抵抗，陳時中終將功不抵過。