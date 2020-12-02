台灣豬標章漏洞！香腸用進口腸衣 可標百分百國產豬

台灣豬標章。(記者杜建重／攝影)

明年萊豬進口，中央畜產會推動台灣 豬標章。農委會主委陳吉仲先前多次強調，店家要「百分百」使用國產豬才可申請標章，昨改口只要「主原料」為國產豬就好。主因是包香腸的「腸衣」多為歐洲進口，即使香腸肉用國產、腸衣為進口也可用台灣豬標章。但未來美萊豬製成的腸衣也可能進口，成了標章管不到的漏洞。

本報系聯合報報導，陳吉仲解釋，使用標章必須「所有豬的可食部位、主要原料」為國產，包括豬皮、豬油、豬耳朵、豬肉、內臟及加工品，涵蓋率達99%以上，「只是排除掉一些可能意想不到、很細的產品」。

中央畜產會董事長林聰賢說，台灣加工產品還「缺一個原料」，就是包香腸的「腸衣」，腸衣用豬小腸製成，但民眾有食用四神湯、小腸習慣，導致台灣腸衣不夠，現在主要由歐洲進口，「沒辦法替代」。但未來是否會有美國 萊豬小腸製成的腸衣進口台灣？林聰賢未正面回應。

中國 時報報導，前美牛專家會議代表蘇偉碩說，處理後的大腸皮、豬腸膜即腸衣，分類上屬內臟，豬隻食用萊劑飼料後全身組織器官就有殘留。政府以在豬肉及加工品標示原產地管制，但食安在科學上不能靠檢驗，源頭管制才是重點。

中央畜產會執行長王忠恕受訪稱「主原料一定要用」就可以，因「百分百不易查核」。國民黨昨在官網酸嗆「農委會誠實中！台灣豬標章不用100％國產豬！」呼籲政府及民眾「強制標示萊豬，勢在必行！」