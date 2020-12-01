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「全球前十大博物館多屬文化部」李永得：組改是回歸專業

記者陳宛茜／台北1日電
故宮業務十分龐雜，涉及書畫、瓷器等不同專業。（本報資料照片）
故宮業務十分龐雜，涉及書畫、瓷器等不同專業。（本報資料照片）

外界質疑故宮改隸文化部的安排是政治考量。文化部長李永得昨赴立法院參加聯席會議時受訪表示，故宮身為博物館，卻以「部會」形式存在，這在過去是政治考量，「全世界獨一無二」；此次組改是回歸專業討論，才會出現「是不是重新考量故宮組織」的議題，他希望大家從專業角度討論故宮改制。

李永得說，部會真正的核心功能是政策制定，「故宮是一個專業治理的單位，不是一個政策制定的單位，所以跟『部會』之間會有一些區隔。」

外界認為，此次故宮改制的討論是為了「去中國化」？李永得表示，「完全沒有這樣的問題」，故宮就是故宮，故宮的館藏還是館藏，在世界上的行銷、地位還是一樣，「沒有去中國化的問題。」至於故宮是否會改名為「華夏博物館」？李永得說，「絕對沒有討論過」，故宮隸屬在哪個單位都未定案，名字當然「沒有討論到」。

故宮若從直屬行政院改隸屬文化部，會從二級機關降為三級機關，被外界形容為「降級」。李永得表示，「故宮是專業治理，行政層級並不是主要因素」，文化部研究過全世界十大博物館，多由文化部統籌，而北京故宮甚至「不是政府單位，是政府的國營事業」。故宮應該隸屬於什麼樣的位置？用公法人或事業單位或是三級單位？「大家可以專業、理性討論。」

博物館 中國 北京

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