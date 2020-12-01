故宮院長表態：改隸文化部須有「臂距原則」

故宮院長吳密察出席立法院教育及文化委員會時表示，國家必須給博物館這種文化機構，一種獨立自主的空間。(記者季相儒／攝影)

上周傳出在政府組織改造的行政院會議中，討論到故宮改隸文化部的可能，外界甚至還傳出故宮擬改名為「華夏博物館 」。故宮院長吳密察昨天首次針對此一議題表態，他說，故宮「沒有改名問題」；故宮若改隸文化部，必須有「臂距原則」，行政和文化專業保持一定距離。

吳密察昨赴立法院教委會參加故宮年度預算 審查會議。立委要求他對故宮未來歸屬提出態度和主張，吳密察回應，整個國家有整個國家的構想與戰略，他尊重行政院的安排。

吳密察表示，全世界有名的博物館，從無直接隸屬總統府底下，而是由文化部門統整。立委林奕華對此種說法有意見，認為「有誤導的危險」。她表示，羅浮宮、大英等博物館，都不會在一個「部」之下，具獨立狀態。她舉例，法國羅浮宮是公立法人、館長有任期、由總統任命；大英博物館館長也是由首相核定，有其獨立性和超越性。

吳密察回應，故宮若改隸文化部，須有「臂距原則」，行政和文化專業保持一定距離，讓純粹的行政層級不會干擾博物館的專業，「國家必須給博物館這種文化機構一種獨立自主的空間。」

前院長質疑 品牌拱手讓京

此外，立委黃國書上周在立院排定的文化部專案報告中，提及若故宮改隸文化部，有人擔憂故宮會因此改名，還有人提出將故宮北院改名為「華夏博物館」。消息一出各界罵翻，包括前故宮院長馮明珠都質疑，恐怕會把品牌拱手讓給北京 。馮明珠說，故宮業務十分龐雜，涉及書畫、瓷器等不同專業，如果改隸文化部一定會縮編，影響故宮發展。

不過吳密察澄清，此一說法遭到外界以訛傳訛，傳成行政院組改會議已討論將故宮改名為「華夏博物館」。吳密察表示，上周他僅接到行政院詢問國外關於重要博物館的行政安排，從未談到改名問題，但改隸屬文化部可以討論。

談到故宮若改隸文化部，他個人的去留。吳密察指出，故宮博物院院長現由行政院長任命，不管以後如何，所有博物館長都是由別人任命，「我個人的去留不該由我來講話，這不是我該講的話。」

蔡政府時代的故宮前院長陳其南則說，故宮文物具高度藝術性，且稀有貴重，故宮不論隸屬哪個部會，都會陷入僵化體系，無法靈活發揮功效。他表示，可能的解決之道是，故宮若像中研院一樣隸屬總統府，位階提高、獨立性增加，這樣就很理想。