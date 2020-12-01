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擠下台北 26萬人嘉義市 奪最幸福城市

記者鍾泓良／台北1日電
嘉義市長黃敏惠(中)出席「幸福城市」頒獎典禮。（記者卜敏正／翻攝）
嘉義市長黃敏惠(中)出席「幸福城市」頒獎典禮。（記者卜敏正／翻攝）

經濟日報與台灣人壽11月30日舉辦「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」發布記者會，嘉義市成本次調查大黑馬，以幸福指數68.52奪下首次冠軍；新竹市則以68.23的微幅差距拿下第二，桃園市以64.74奪得季軍，台北市與新竹縣分居四、五名。

昨天包括新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚、台北市祕書長陳志銘等人都出席，分享幸福施政秘訣。

此項調查由經濟日報與台灣人壽共同主辦，永慶房屋、台灣大、京元電、中華航空、大華建設、皇普建設協辦。

嘉義市今年傲視群雄，雖然在政府統計數據大多屬於中段班，但民調各項成績總排行為全台第一，勇奪今年幸福縣市冠軍。嘉義市民對居住條件、家庭經濟、教育成就滿意度均為全台最高，工作生活平衡與個人安全滿意度也名列前茅。黃敏惠說，聽到第一名，她流下「幸福的眼淚」，因嘉義是個小縣市，尤其是在中南部，能成為第一名真的很難，這份榮耀屬於嘉義市民。

今年幸福縣市第二名是新竹市，過去九年調查有五次拿下冠軍，可說是幸福常勝軍。新竹市不論在政府統計數據、或民調表現均表現優異，城市發展相當均衡，民眾對生活現況滿意度為全台第一。

幸福縣市第三名是桃園市，在政府客觀數據與民調表現都相當不錯，民眾對政府作為與健康狀況滿意度全台最高。第四名的台北市與第五名的新竹縣，兩者在政府統計數據上都名列前茅，每人可支配所得高、大專學歷以上人口占比也高，但在整體民調表現僅居中段班。

經濟日報連續第九年舉辦縣市幸福指數大調查，可說是各縣市執政團隊的施政成績總體檢。

2020縣市幸福大調查，編制架構參考經濟合作發展組織（OECD）的「地區福祉指數」（Regional Well‐Being），此為國際間衡量各地區或城市幸福最常採用的指數。民意調查則在2020年9月20日至10月22日期間進行，共1萬6820個有效樣本，在全台同性質調查中，樣本規模最大、最深入地方、涵蓋面向最廣的幸福指數。

2020縣市幸福指數調查嘉義市首度奪冠，圖為嘉義市火車站。（本報資料照片）
2020縣市幸福指數調查嘉義市首度奪冠，圖為嘉義市火車站。（本報資料照片）

指數 台灣 民調

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