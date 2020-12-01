採檢陽性才坦承 留英女確診仍返台 最重罰15萬

12月1日起入境台灣旅客登機前必須出示3日內核酸檢驗報告，不少旅客穿著全套防護裝備入境。（記者鄭超文／攝影）

中央流行疫情指揮中心11月30日公布新增24例境外移入新冠肺炎確診病例，其中1名20歲台灣 留英女學生11月中在當地確診新冠肺炎，卻無視疫情指揮中心規定照樣搭機回台，入境時主動通報曾有症狀，但未告知確診一事，已違反規定，會請法制組評估是否應予以裁罰。若確定開罰，將是隱瞞病況而遭罰首例，最高可處台幣15萬元（約5252美元 ）罰鍰。

案654為台灣籍20多歲女性，2019年9月至英國就學，今年11月7日起陸續出現流鼻水、發燒及嗅味覺異常等症狀，未在英國當地就醫，11月11日於當地採檢，並於11月13日確診；個案11月27日返國，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢，並於今日確診；同班機接觸者調查中。

指揮中心發言人莊人祥指出，該個案入境時僅告知有症狀，直到後續檢疫時才坦言在英國曾確診，將就違規部分進行認定，決定是否開罰。

台灣民眾海外確診 入境有條件

指揮中心今年6月曾經公布規定，境外確診個案須至少符合下列條件之其中1項，包含「發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解」或「距發病日已達10天，且取得2次新冠病毒陰性證明」，才得搭機返國，違者將依傳染病防治法第69條規定，處台幣1萬元（約350美元）以上15萬元（約5252美元）以下罰鍰。

另外，台灣出現首例監獄 通緝犯確診病例，患者上個月自菲律賓被遣送返台，因監獄1人1室，未至集中檢疫所，直接入監。

指揮官陳時中表示，獄中確診首例是本國籍30多歲男性，5年前出境，今年11月自菲律賓被遣送返台後確診。已匡列個案接觸者27人，其中11人為同班機前後2排座位旅客，列居家隔離。

還有16人為入境後及就醫接觸者，其中15人有適當防護，只要自主健康管理，一位員警需居家隔離。指揮中心發言人莊人祥表示，員警在護送過程中只有戴口罩、未著防護衣，為求謹慎，列為居家隔離。

疾管署也進入監獄完成疫調，相關人員遵照防疫措施檢疫，同一棟區塊房舍收容人20多人禁止進出、進行自主健康管理及暫停接見、放風。