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等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

核酸篩檢費用比一比 澳洲免費 美國最貴得花850美元

記者邱宜君╱台北30日電

疫情指揮中心12月1日起實施秋冬防疫專案，入境者須檢附三日內核酸檢驗陰性證明才能登機，若違規上機，最高恐罰台幣5萬元（約1752美元）。記者分析美、英、日本、澳洲、大陸等檢驗情況，都可在兩三天內拿到報告，但費用差異甚大，例如，澳洲為免費、上海僅需120元人民幣（約18.2美元）。在美國如果沒保險，最貴恐需850美元。

美國Ｄ小姐表示，開車排隊的得來速採檢站，留學或有工作者均有保險，只要告訴醫師想要採檢，拿到處方給藥局，就可檢驗，有些免費或只需手續費約20美元。但若無保險，大醫院檢測價格從最便宜20美元到最貴850美元都有，平均約一、兩百美元。

D小姐說，美國的生技公司搶檢驗市場搶很凶，大家都在比快，大都市都沒有問題，甚至有開車排隊的得來速採檢站，偏鄉地區可能會比較麻煩。至於費用，不同保險付費方法不同，每一家的不同價錢，產品也不一樣，不過基本上沒症狀而要求採檢的也有給付，也沒有限制次數。

D小姐表示，價格方面，有保險公司旗下的醫院給所有保險人免費檢查，也有保險公司是只要打給醫生說想採檢，醫師開單給藥局，就可以去驗，但是要自付手續費大約20美元，不過保險人平常每個月都要付高達好幾百美元的保費。

D小姐說，在美國留學或工作的人都會有保險，沒保險的通常是沒有工作也沒有眷屬可以一起保險的人，所以會有些慈善團體會提供免費檢驗給低收入或沒保險者。如果沒保險也沒慈善補助，就要自費，價差蠻大的。

D小姐指出，今年7月左右的調查資料顯示，美國各州78家大醫院的檢測價格，從最便宜20美元到最貴850美元都有，半數醫院檢測價格落在100到199美元，近兩成醫院的檢測價格超過200美元。另外也有檢驗包，可以自己買來在家採檢然後寄去的，這種也要大約120美元。

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