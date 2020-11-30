持假陰性證明赴台最重罰15萬 12•1起核酸檢驗才算數

持有陰性證明入境的印尼 移工變成確診者，類似個案層出不窮，外界質疑，相關證明可能造假，對此，指揮中心表示，確實有此可能，且很難避免，12月1日起入境者均須攜帶三日內核酸檢驗陰性報告，如調查證明造假，將依傳染病防治法開罰新台幣1萬元（約350美元 ）至15萬元（約5258美元）。

路透報導，印尼29日通報新增6267例新冠肺炎確診，再度創下單日新高，也是印尼一周內第三次單日確診創新高。目前印尼累計確診超過53萬例。

此外，印尼29日新增169例新冠肺炎死亡病例，累計病故數超過1萬6800例。印尼的確診和病故人數目前都居東南亞國家之冠。

指揮中心發言人莊人祥表示，在印尼驗出陰性，可能是檢驗時還是潛伏期，因此驗不出來；二是已發病一段時間，呈現陰陰陽陽，因此，當地檢驗不出，反在台灣 被驗出來，因此很難說當地檢驗有問題。

莊人祥指出，最近確診的印尼移工均持有陰性證明，這屬於志願性質，並未強迫，且陰性證明文件種類眾多，有人提供病毒核酸檢測報告，有人則是血清抗體報告、抗原快篩報告，從12月1日起，統一為核酸檢驗陰性證明。

12月1日起，所有入境台灣旅客都需提供核酸檢驗陰性證明，應可減少印尼移工檢附陰性證明卻又確診的比率。但莊人祥坦承，很難避免陰性報告造假，只能待新制上路後，從檢附證明中找出可能造假的案例，歸納分析後，才有辦法辨識，但難度相當高。

指揮官陳時中表示，部分國家陰性報告品質參差不齊，甚至造假，確實讓人困擾。