境外移入病例第二大國 台不排除禁止輸入印尼移工

美國新冠肺炎疫情嚴重，加上12月起須檢附三日內陰性證明，這幾天自美返台人數明顯增加，28日晚從舊金山回桃園機場的班機幾乎滿班，保全公司加派檢疫助理協助旅客完成入境申報。（記者鄭超文／攝影）

中央流行疫情指揮中心昨公布，台灣 新增九例境外移入新冠肺炎確定病例，接連兩天共有23例個案，其中有21例印尼 移工，印尼已成台灣境外移入病例第二大國。

指揮中心昨天決議，擴大11月12日至19日入境的148名高感染風險印尼移工回溯採檢；指揮官陳時中也說，擬與勞動部討論，研究如何在移工防疫及經濟、家庭照護取得平衡。

勞動部官員透露，明天會針對印尼移工是否緊縮進行討論。勞動部次長林三貴表示，兼顧台灣對印尼移工需求與防疫是兩難，但持續觀察印尼染疫狀況，發現印尼疫情嚴峻，將以民眾健康為優先，不排除全面禁止輸入印尼移工，不過目前還在觀察階段。

昨新增個案中，有八例自印尼入境（案641至644及案646至649）、一例自美國 入境（案645），美國個案為台籍40多歲女性，長期旅外，今年11月19日入境，為奔喪返台，迄今無疑似症狀，11月26日由衛生單位安排自費採檢，成台第二例奔喪返台確診者。

案641至644均為印尼籍女性移工，11月25日搭乘同一班機來台工作，來自相同訓練所；案646、647及649同樣也是印尼籍女性移工，11月13日搭乘同一班機，但來自不同訓練所。

指揮中心自11月20日起暫緩四家印尼公司仲介移工來台，第一階段針對該四家公司仲介產業移工27人回溯性採檢，發現11月15日來台工作一名移工染疫，即案648。

指揮中心發言人莊人祥表示，案648仍在居家檢疫期間，但確有回溯性採檢對象已出關進入社區，所幸採檢皆為陰性。他強調，回溯性採檢的移工皆完成14天居家檢疫，若染疫也會在檢疫期間被發現，即使沒被發現，經過十多天隔離，CT值高、傳染力低，回溯採檢為雙重確認。目前進入社區移工無人呈陽性反應，不需要採檢其接觸者，但將針對11月12日至19日入境的148位印尼移工，擴大回溯採檢。