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中研院研究員：台日友好 歸功蔣介石以德報怨

記者周志豪／台北29日電
中研院近代史研究員黃自進說，台日兩國友好與對日抗戰後故總統蔣介石對日以德報怨有關。（本報資料照片）
中研院近代史研究員黃自進說，台日兩國友好與對日抗戰後故總統蔣介石對日以德報怨有關。（本報資料照片）

中華民國與日本關係詭譎，兩國人民時而相互打氣，卻也因釣魚台主權爭議僵持不下。中研院近代史研究員黃自進昨說，兩國友好與對日抗戰後故總統蔣介石放棄對日本賠償請求權有關，所有日本人都記得蔣的以德報怨。

今年是對日抗戰勝利75周年，長風基金會與聯合報系文化基金會等單位昨天共同舉辦「從抗戰大歷史展望台灣大未來」專題講座，回顧蔣介石領導的對日抗戰勝利至今的各種作為，對當前兩岸與台日關係的影響。

黃自進表示，1945年，中共已有86萬軍隊，控制66%的日本淪陷區，控制全國20%人口，讓蔣介石意識到，對日抗戰後，黨國的危機是在對付蘇聯與中共，友日是現實面考慮。

他也說，對日抗戰後，蔣介石盼在反共前提，與日本化敵為友，也反對西方帝國主義重返亞洲，主因當時強敵蘇聯在外，國內中共又逐漸崛起，蔣必須藉由友日，避免日本曾占領的淪陷區拱手給中共接收。

黃自進表示，蔣介石對日本的以德報怨，也讓策動九一八事變的日本陸軍中將石原莞爾肯定蔣勝而不驕風範，承認日本侵華戰略錯誤；日本前首相岸信介也承認蔣的以德報怨有助日本戰後復興，阻止列強瓜分日本，讓200多萬日軍回家。

黃自進指出，國共內戰時期，因美國認為當時國民政府狀況惡劣、中共得勢，決定扶植日本保守勢力成為亞洲反共堡壘，還一度要阻止蔣介石進台灣；直到1950年韓戰爆發，才改要確保中華民國、台海中立化，也為台日關係添變數。韓戰爆發是台灣被納入亞洲防衛關鍵，有反共的日本，才有今天安定的台灣。

史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君說，對日抗戰「不僅是中國人的抗戰，也是亞太地區人民的抗戰」，影響攸關台灣甚至整個亞太地區。未來「中華民國在台灣要走自己的路」，應採親美、友日、和中路線，與大陸關係應為「反共、但不反中」，讓台灣可成為美中重啟對話的橋梁，並扮演亞太地區建設性的角色。

日本 台灣 中共

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