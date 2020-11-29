黑白集╱敢Ａ勞動基金 反撲恐更甚萊豬

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，被控貪汙、違反證交法等罪。（記者賴佩璇╱攝影）

蔡英文總統說，勞工 是心裡最軟的一塊。且不論蔡政府對勞工的承諾跳票多少，如今連攸關每名勞工權益的勞動基金都驚傳弊案，顯然在部分官員心裡，勞動基金才是最軟的一塊，肆無忌憚地「軟土深掘」，既Ａ了勞工荷包，也重創政府公信。

勞動基金規模已達4.4兆（台幣，下同，約1540.9億美元），含括新舊制勞退、勞保、就保、墊償與職災等六大基金，是許多勞工身家之所繫。因此，勞動部勞動基金運用局必須秉持安全、透明、效率、穩健原則投資 ，以追求長期穩健收益。但從該局游姓組長涉嫌受賄並勾結業者共同炒股來看，顯然監管內控機制大有問題，才有漏洞可鑽。

巧合的是，勞動基金9月單月虧損高達749億、年度收益僅20餘億，遠落後海內外大盤。就算勞動部長許銘春掛保證投資非單一組長可操控、短期虧損與此案無關，但廣大勞工眼看其績效比「猴子射飛鏢」還差，怎可能不與「內鬼」作聯想？

過去國票員工楊瑞仁搞出台灣 史上最大個人經濟犯罪，英國老牌霸菱銀行垮於新加坡分行交易員李森；勞保勞退基金也曾因委外代操的投信業者涉弊而慘賠。歷史斑斑，勞動基金當然有可能因稽核控管缺失栽於一人之手，何況還牽涉官商勾結。蔡政府若不能給清楚交代，只怕荷包受創勞工的反撲將更甚於萊豬！