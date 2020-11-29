首開先例！北捷公廁限時 超過15分鐘有人關心

北捷廁所門口的裝置，會顯示人使用狀況，並偵測使用時間。（記者季相儒／攝影）

如廁要限時？台北捷運 的廁所首開先例，若在廁間超過15分鐘，可能會有站務人員來關心，逾30分鐘警報器會響起。北捷表示，這項作法用意在適時協助民眾、確保安全，高雄捷運表示有意跟進，專家則說，公廁限時是趨勢，這是大數據運算的結果。

北捷指出，捷運廁所在2011年起陸續試辦限時措施，目前全線131站有54站的公廁全部或部分有限時裝置，廁所門口的燈號顯示哪些廁間有人使用，還會偵測使用時間，若逗留廁間超過30分鐘，警報器就會響起，站務員會前去關切民眾是否需要協助，確保如廁者安全。

北捷表示，北捷的站務與清潔人員都會注意乘客如廁時間，原則上超過15分鐘，就可能通報站長派員關心，但據統計，極少有人占用超過30分鐘而響鈴。

站務人員說，這項關心機制源於交通尖峰或有跨年、商圈活動時，捷運運量大，女廁往往排起長龍，有時候乘客也會抱怨某一廁間使用太久。

北捷強調，這項設計也為了避免老人如廁時發生意外，例如暈倒或起不了身，卻無人發現，所以設定超過30分鐘仍未走出廁間，即響警報派員查看。

上海市近來也推出「智能公廁」，除了求救鈴也有警報器，使用者待超過15分鐘，警報會自動響起，讓清潔人員前往關心。據報導，確曾遇過老人因腿部痠麻站不起來。

高雄捷運廁所並沒有限時作法，高捷表示，北捷作法對協助行動不便者有幫助，也有助治安，會研議是否跟進。

北捷表示，乘客對廁所限時的關心機制沒有不良反應，但民眾反應兩極。上班族王小姐說，有些人占用廁所其實都在滑手機 ，任由廁所外面大排長龍，很沒公德心，有提醒不久占作法是好事。常搭捷運的蔡先生說，如廁15分鐘就被關切有點不合理，如果肚子不舒服，通常也差不多需要這個時間。

台灣 衛浴文化協會理事長黃世孟表示，公廁限時機制是趨勢，主要為了治安、及時救援，另一目的是為了保持廁所清潔。

他說，計時器連接電腦蒐集廁間的使用頻率，如多少人用過、平均每間用多久等，結合實際觀察廁間狀況，判斷多久清潔一次，15到20分鐘是用計時的大數據算出來的。台灣步入高齡化社會，廁間應全面裝求救鈴，在兼顧私密的情況下適度智慧管理公廁，服務和緊急救援會更到位。