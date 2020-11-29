奇蹟！母親最後抱抱 男嬰逃離死神魔掌

高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

高雄醫學大學附設醫院新生兒加護病房旁設有「天使 守護室」，是嬰兒安寧緩和醫療概念，讓父母與來不及長大的小生命道愛、道別，透過撫摸、擁抱、餵奶等傳達短暫卻濃烈的愛，也能適度釋放悲傷情緒。小小身軀離開人世那一刻，不是躺在冰冷病床，而是在父母溫柔懷抱中。

近來，台灣 各大醫學中心紛紛引進新生兒安寧照護觀念，讓新生兒享有同等人權，當生命走到終點時，也有選擇「善終」權利。

高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，孩子換上漂亮衣服，在父母溫暖懷抱中，走向另一個世界。

新生兒加護病房王姓護理人員說，瀕死新生兒平均在「天使守護室」待一、兩小時便離世。今年曾有一名小嬰兒待超過八小時，等待與從日本 搭機來台的父親道別；這名日籍父親著全套防護衣趕來，抱著孩子滿是不捨，醫護人員見狀也鼻酸。

高醫新生兒加護病房曾收治一名28周出生的早產兒，出生時約一公斤重，呼吸衰竭，心跳狂掉，緊急插管急救，也施打強心針，命在旦夕。

高醫新生兒科主任陳秀玲不捨母親心碎，問她要不要抱抱孩子，希望留給她與孩子最後相處機會。沒想到擁抱力量驚人，孩子在母親懷裡心跳回穩，現在已六、七個月大，無發展遲緩等後遺症，是讓醫護人員難忘的「奇蹟男孩」。