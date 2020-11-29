高市嬰兒死亡率 連7年居六都之冠 已成另類國安隱憂

台灣新生兒面臨「17萬保衛戰」，專家預估今年出生人數恐創新低，新生兒可能落在16萬5000人左右。（本報資料照片）

全台灣 每年約800名嬰兒死亡，小生命來不及成長就死亡，在少子化危機中，成為另類國安隱憂。2013年至2019年，高雄連續七年一歲以下嬰兒死亡率不僅高於全台平均值，更位居六都第一，高雄市衛生局和醫界指出，小媽媽、高齡產婦和醫療資源不均等，可能成為嬰兒死亡率偏高的原因。

根據統計，嬰兒去年死亡率平均是千分之3.8，台東的千分之6.8為全台最高。六都中，高雄的千分之5.4最高、台中千分之2.5最低。

衛福部近五年嬰兒死亡率調查，花蓮、台東幾乎都排行前五名，花蓮連四年榜首，高雄連七年居六都最高。

去年高雄嬰兒出生1萬9150人，死亡104人，嬰兒死亡率偏高引起專家關注。台灣照顧管理協會理事長張淑慧說，兒少是國家重要人力資產，孩子生得少、死亡率卻高，國家還有什麼未來？

高雄市衛生局長黃志中說，兩年多前與國健署合作「兒童死亡回顧計畫」，發現死亡主因包括早產、母親生育年齡小於20或高於35歲、嬰兒出生體重低於1000公克、患先天性疾病等。醫界也指出，嬰兒活產定義存有差異，各縣市接生醫師對活產判定是否一致，應深入探究。

高醫婦產部主治醫師詹德富說，最適合懷孕生產是20至24歲，年齡與生產風險成正比，超過35歲屬高齡孕婦。

高雄一名35歲產婦，懷孕20周出現嚴重子癇前症合併肝功能異常，不處置恐中風 、肝衰竭，判斷無法再撐6至8周達寶寶活命門檻，引產中止懷孕保命，早產後死亡是嬰兒死亡案常見情狀。

如何改善全台嬰兒死亡率？國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟說，行政院啟動四年期「優化兒童醫療照顧計畫」，希望每縣市成立兒童重點醫院、周產期母嬰醫療中心，營造友善環境。

詹德富說，落實分級醫療是重要一環，高風險個案應給予更多協助，並轉至醫學中心生產，國家對產科、兒科照護要投入更多資源善待母嬰。義大大昌醫院院長張基昌表示，偏區醫療資源較貧瘠，就要靠市區大型醫院協助。