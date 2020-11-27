返台就學避疫 赫見MIT、哥大高材生

桃園機場上午有不少留學生返台，其中更有許多人穿著全套防護衣入境。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情 爆發，境外大學紛紛關閉，許多台灣 籍學生返台就學；教育部 26日表示，台灣大專院校協助境外台生返台就學，第一梯次釋出3540名額，最後錄取1282名，錄取率不到4成，其中包括原本就讀美國麻省理工學院、東京大學的學生也回來。

教育部再度推動「大專校院辦理境外臺生因應疫情返臺就學銜接專案計畫」，於5月通函各大專院校，讓各校加開名額招募欲返台的境外台生。6月第一梯次的名額申請就錄取1282名學生，其中學士生有1185名、碩士生有95名，博士生則有2名，招收比例近3成。

根據教育部資料，第一梯次返國的境外台生，不乏來自世界級名校，例如台大就收到美國麻省理工學院（MIT）、哥倫比亞大學，清大收到紐約州立大學，政治大學收到東京大學學生；其他還有波士頓大學、英國倫敦大學等。

在這些學生的報名系所中，以管理學院、社科院以及工學院最為多，其中像是財務金融學系、經濟學系和工商管理學系最受學生青睞。

而高教工會研究員陳柏謙則表示，雖然優秀學生大多會選擇再度出國，不過此返台就讀專案依然有為台灣的高等教育帶來幫助，建議校方可以多安排一些交流和經驗對談，讓學生增廣見聞。

不過教育部表示，返台就學的台籍學生，多半仍保留海外學籍，將等疫情緩和後再回原學校完成學業。但預計109學年第2學期仍會有境外台生返台需求，教育部也已10月上旬通函各校進行第二梯次的專案計畫，共計核定外2643名，預計明年1月29日前放榜。