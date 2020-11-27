1500萬劑疫苗「過度採購」？陳時中：寧多勿缺

衛福部長陳時中26日在立院提到，針對衛福部宣布已經買到1500萬劑疫苗，學者專家卻擔心施打率恐怕不到一半，陳時中回應，「寧可多買也不要不夠」。（記者杜建重／攝影）

台灣 昨天新增兩例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心昨指出，患者為台籍留美學生及來台展延居留證印尼 籍女性。印尼籍女性居家檢疫期間已出現症狀，卻未如實報告，使接觸者必須居家隔離，衛生局已介入調查，將依事實裁處。

昨天新增的兩名案例分別是案625、626，案625為台籍20多歲男性，今年8月下旬至美國就學，在當地出現症狀未就醫，四天後登機返國，入境主動通報有症狀，機場採檢確診。

案626為印尼籍50多歲女性，持台灣居留證，由於居留證即將到期，11月9日再度來台辦理展延事宜，順便探訪友人。莊人祥指出，個案入境時無症狀，於防疫旅館期間，陸續出現輕微頭痛、咳嗽、喉嚨痛及聲音沙啞等症狀，但自覺症狀輕微，檢疫期間均回報無症狀。初步掌握接觸者，其中一名防疫旅館工作人員因清潔個案房間時，僅佩戴口罩及手套，未著其他防護裝備，列居家隔離。另個案檢疫期滿後探訪友人，與三名友人共用衛浴設備，也列居家隔離。

台灣新冠肺炎疫苗 1500萬劑已入袋，但衛福部長陳時中昨表示，若要達到群體免疫，接種人數至少要超過六成，所以後續還需再採購至少1500萬劑疫苗。外界擔心，新冠肺炎疫苗是否過度採購，但陳時中強調：「寧願買多也不願不夠」。