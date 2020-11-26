「中共打來就投降」 調查局幹部閒聊遭舉報被查

立委趙天麟質詢時提及，調查局南部機動工作站內部閒聊時，幹部回應若中共打過來就投降。(本報資料照片)

立委趙天麟接獲檢舉指調查局南部機動工作站內部聚餐，閒聊「要是中共 哪天真的打過來怎麼辦？」在場一名幹部回「那就投降啊！」趙天麟為此在立法院質詢，調查局督察處上周南下約談當天與會者，據了解，當天在場者都否認有這番對話，是烏龍爆料或另有隱情，成羅生門。

趙天麟昨證實，接獲檢舉後，本月9日在立法院國防外交委員會的預算 審查時，質詢國安局此事。趙天麟強調，他得到消息後覺得不妥，本意不是要懲處，是以個案提醒，兩岸仍屬戰爭威脅處境，主管國家情報的單位，被賦予的國家忠誠度跟軍人一樣，講話雖是言論自由，但這人所扮演的角色，有一些言論是不可以、也不應該。

調查局證實，局本部督察處日前派員到南機站約談多人，位階最高為一名督察，但訪談筆錄內容、約談人數不方便說明，目前也未向考績會提出懲處。

據了解，趙天麟接獲爆料稱，南機站幹部及調查官多人，上個月某天中午在餐廳用餐，剛好電視新聞播報有關兩岸的消息，一名調查官隨口說「要是中共哪天真的打過來怎麼辦？」同桌的幹部以台語回應：「那就投降啊！」

不過，調查局督察處南下訪談時，被檢舉的幹部否認說過「投降」，其他在場人員也都否認有這番談話。

此事在南部地區的調查單位盛傳，聽聞此事的基層調查官不解，「不就是一句玩笑話？」僅是同事吃飯閒聊，居然遭檢舉，質疑根本是有心人想把事情搞大；另有調查官懷疑，可能幹部罵下屬被記恨，才遭檢舉。