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台北動物園又見脫逃 石虎挖洞跑了

記者鍾維軒、楊正海／台北26日電
溜走的石虎「飛飛」，6月入園時做健康檢查。（圖：台北市立動物園提供）
溜走的石虎「飛飛」，6月入園時做健康檢查。（圖：台北市立動物園提供）

台北市立動物園繼小食蟻獸逃跑後，台北市議員張斯綱昨爆料，園區一隻石虎已經失蹤四天仍未尋獲。市立動物園昨證實，失蹤的石虎「飛飛」三歲大、雌性，22日上午爬上園區人工仿岩，挖掘八分鐘後從挖出的洞口鑽出，動物園啟動防逃機制，在園內搜尋，至今仍未找到。

來源：聯合新聞網

動物園發言人曹先紹表示，保育員巡視園區發現「飛飛」不見後，因之前發生過小食蟻獸逃跑事件，動物園立即啟動防逃機制，調集人員展開搜索，調閱監視影像時發現「飛飛」22日早上7時許，挖掘人工仿岩後從破口逃出。

野生的「飛飛」右後腿曾因誤觸套索受傷而截肢，今年6月被送到動物園收容，曹先紹說，仿岩有高度，工作人員搜索時先從低處開始找，一併檢查仿岩後方所連接的展場，進行圍堵，但都沒有發現蹤影。另外，保育員也在洞穴外放置食物和水，緊盯監視器、放誘捕籠，就盼「飛飛」回來。

曹先紹指出，該展區的石虎有七隻，目前只剩六隻，其中四隻住在網籠內，兩隻在展區，逃跑機會不高。曹強調，人工仿岩是早期的環境造景，以為是「銅牆鐵壁」，其實不是金屬，目前已針對各種動物設計防逃機制，巡視其他動物區仿岩是否有破口，並檢驗是否需補強。

張斯綱質疑，近幾年動物園各區的區長，不像過去有管理現場的經驗，導致人才斷層，動物逃跑事件才頻傳。曹先紹坦言，因為短時間再次發生動物脫逃，動物園已有精進作為。

至於9月逃跑的食蟻獸母子，最後只找回小食蟻獸「紅豆」，母親「小紅」至今下落不明。

石虎「飛飛」從紅圈挖洞溜走，左邊的另一隻石虎目睹整個脫逃狀況。 （圖：台北市立...
石虎「飛飛」從紅圈挖洞溜走，左邊的另一隻石虎目睹整個脫逃狀況。 （圖：台北市立動物園提供）
台北市立動物園小食蟻獸媽媽「小紅」，9月帶著寶寶「紅豆」成功脫逃。 （圖：台北...
台北市立動物園小食蟻獸媽媽「小紅」，9月帶著寶寶「紅豆」成功脫逃。 （圖：台北市立動物園提供）

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