直洽藥廠 台1500萬劑新冠疫苗到手

指揮中心25日公布秋冬專案配套，符合三種例外情形可免檢附陰性證明。圖為桃園機場第一航廈入境外籍旅客接受衛福部疾管署檢疫人員執行檢疫作業。（記者陳嘉寧／攝影）

台灣 爭取新冠肺炎疫苗 傳出好消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 昨公布，首度透過直接與藥廠洽談，順利簽約、支付訂金，確定取得1000萬劑新冠疫苗，如加上與COVAX平台簽約疫苗數量，台灣確定握有1500萬劑疫苗，以一人接種兩劑計算，可供750萬人接種。

此外，指揮中心日前宣布秋冬專案，12月起本國人比照外國人，出具三日內檢驗陰性證明才能登機返國，引起反彈。指揮中心昨公布配套，符合緊急協處、來自無法自費篩檢的國家，以及向指揮中心提出專案申請等三種例外情形，可免檢附；如無陰性證明，逕行回台，屆時將失去防疫補償，最高受罰15萬台幣（約5160美元），甚至面臨刑責。

彭博近期針對全球53個經濟體進行評比，認為在疫情期間防疫最有效率，社會及經濟最不受影響的地區，台灣全球排名第三；然而，在疫苗可近性評比中，台灣在排名前20名國家中敬陪末座，低於泰國和越南。

陳時中解釋，部分國家定期向民眾報告疫苗進度，但基於談判需求，台灣不得不對疫苗進度保密，以致使人產生誤解，「台灣取得數量不會比他國少。」

陳時中表示，這1000萬劑新冠疫苗即是11月20日所提及「在口袋中的疫苗」，當時已簽約，但雙方仍針對契約做最後確認，在付訂金後，才對外宣布此訊息。

他說，「這算是台灣直接與廠商洽談成功的第一筆新冠肺炎疫苗交易」，目前仍持續與其他三家疫苗廠洽談，至於這1000多萬劑疫苗何時在台接種？陳時中說，「沒人知道，若今天有廠商答應明年1月可打，我們就放鞭炮了。」

不過，許多民眾對於新冠疫苗仍是怕怕的，50多歲陳先生及李小姐均屬於九大優先接種對象，但兩人對於不到一年就研發上市的疫苗沒有信心，認為安全性堪慮，坦言即使可接種，會選擇先觀望，「以前打的那些疫苗不是都要花十年以上才做得出來？還是先戴口罩就好。」