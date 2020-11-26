我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

直洽藥廠 台1500萬劑新冠疫苗到手

記者陳婕翎、邱宜君／台北26日電
指揮中心25日公布秋冬專案配套，符合三種例外情形可免檢附陰性證明。圖為桃園機場第一航廈入境外籍旅客接受衛福部疾管署檢疫人員執行檢疫作業。（記者陳嘉寧／攝影）
指揮中心25日公布秋冬專案配套，符合三種例外情形可免檢附陰性證明。圖為桃園機場第一航廈入境外籍旅客接受衛福部疾管署檢疫人員執行檢疫作業。（記者陳嘉寧／攝影）

台灣爭取新冠肺炎疫苗傳出好消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨公布，首度透過直接與藥廠洽談，順利簽約、支付訂金，確定取得1000萬劑新冠疫苗，如加上與COVAX平台簽約疫苗數量，台灣確定握有1500萬劑疫苗，以一人接種兩劑計算，可供750萬人接種。

此外，指揮中心日前宣布秋冬專案，12月起本國人比照外國人，出具三日內檢驗陰性證明才能登機返國，引起反彈。指揮中心昨公布配套，符合緊急協處、來自無法自費篩檢的國家，以及向指揮中心提出專案申請等三種例外情形，可免檢附；如無陰性證明，逕行回台，屆時將失去防疫補償，最高受罰15萬台幣（約5160美元），甚至面臨刑責。

彭博近期針對全球53個經濟體進行評比，認為在疫情期間防疫最有效率，社會及經濟最不受影響的地區，台灣全球排名第三；然而，在疫苗可近性評比中，台灣在排名前20名國家中敬陪末座，低於泰國和越南。

陳時中解釋，部分國家定期向民眾報告疫苗進度，但基於談判需求，台灣不得不對疫苗進度保密，以致使人產生誤解，「台灣取得數量不會比他國少。」

陳時中表示，這1000萬劑新冠疫苗即是11月20日所提及「在口袋中的疫苗」，當時已簽約，但雙方仍針對契約做最後確認，在付訂金後，才對外宣布此訊息。

他說，「這算是台灣直接與廠商洽談成功的第一筆新冠肺炎疫苗交易」，目前仍持續與其他三家疫苗廠洽談，至於這1000多萬劑疫苗何時在台接種？陳時中說，「沒人知道，若今天有廠商答應明年1月可打，我們就放鞭炮了。」

不過，許多民眾對於新冠疫苗仍是怕怕的，50多歲陳先生及李小姐均屬於九大優先接種對象，但兩人對於不到一年就研發上市的疫苗沒有信心，認為安全性堪慮，坦言即使可接種，會選擇先觀望，「以前打的那些疫苗不是都要花十年以上才做得出來？還是先戴口罩就好。」

疫苗 台灣 陳時中

上一則

台北動物園又見脫逃 石虎挖洞跑了

下一則

單親媽勒斃兒女 輕生獲救被判死刑

延伸閱讀

美萊豬叩關 蘇貞昌定調：先查廠再進口台灣

美萊豬叩關 蘇貞昌定調：先查廠再進口台灣
台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手
來美查廠才進口萊豬？次長稱「非必要」 打臉陳時中

來美查廠才進口萊豬？次長稱「非必要」 打臉陳時中
新聞評論／左右手的直言 戳破陳時中的謊言

新聞評論／左右手的直言 戳破陳時中的謊言

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
陳時中說，目前沒有春節泡泡的規畫，民眾返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫。（圖：指揮中心提供）

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

2020-11-19 00:45
空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。圖/軍聞社

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

2020-11-18 12:24
美國勞動部把台灣捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品」清單，可能影響台灣海鮮出口。 . 歐新社

台灣海鮮被美國貼上「血汗」標籤 出口恐受衝擊

2020-11-22 05:25
美國環保署署長惠勒將率團訪台。（路透）

新聞評論／美環保署長惠勒訪台「畢旅」 台灣小心虧大了

2020-11-21 02:30
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？