直洽藥廠 台1500萬劑新冠疫苗到手
台灣爭取新冠肺炎疫苗傳出好消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨公布，首度透過直接與藥廠洽談，順利簽約、支付訂金，確定取得1000萬劑新冠疫苗，如加上與COVAX平台簽約疫苗數量，台灣確定握有1500萬劑疫苗，以一人接種兩劑計算，可供750萬人接種。
此外，指揮中心日前宣布秋冬專案，12月起本國人比照外國人，出具三日內檢驗陰性證明才能登機返國，引起反彈。指揮中心昨公布配套，符合緊急協處、來自無法自費篩檢的國家，以及向指揮中心提出專案申請等三種例外情形，可免檢附；如無陰性證明，逕行回台，屆時將失去防疫補償，最高受罰15萬台幣（約5160美元），甚至面臨刑責。
彭博近期針對全球53個經濟體進行評比，認為在疫情期間防疫最有效率，社會及經濟最不受影響的地區，台灣全球排名第三；然而，在疫苗可近性評比中，台灣在排名前20名國家中敬陪末座，低於泰國和越南。
陳時中解釋，部分國家定期向民眾報告疫苗進度，但基於談判需求，台灣不得不對疫苗進度保密，以致使人產生誤解，「台灣取得數量不會比他國少。」
陳時中表示，這1000萬劑新冠疫苗即是11月20日所提及「在口袋中的疫苗」，當時已簽約，但雙方仍針對契約做最後確認，在付訂金後，才對外宣布此訊息。
他說，「這算是台灣直接與廠商洽談成功的第一筆新冠肺炎疫苗交易」，目前仍持續與其他三家疫苗廠洽談，至於這1000多萬劑疫苗何時在台接種？陳時中說，「沒人知道，若今天有廠商答應明年1月可打，我們就放鞭炮了。」
不過，許多民眾對於新冠疫苗仍是怕怕的，50多歲陳先生及李小姐均屬於九大優先接種對象，但兩人對於不到一年就研發上市的疫苗沒有信心，認為安全性堪慮，坦言即使可接種，會選擇先觀望，「以前打的那些疫苗不是都要花十年以上才做得出來？還是先戴口罩就好。」
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