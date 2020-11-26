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擴大兵源 免役身高、視力、BMI標準修正

洪哲政
役男體位標準修正前後對照 製表／蔡晉宇
役男體位標準修正前後對照 製表／蔡晉宇

為擴大兵源、「廣儲後備」，國防部日前預告修正役男「體位區分標準」第二條附件，在常備役身高體位標準，原158公分以下免役，將改為154公分以下，增列155公分至157公分的當兵體格；而替代役的身體質量指數「BMI值」，也重新設定。

國防部表示，考量現今作戰形態改變，視力、BMI值及身高已非服兵役限制條件，基於兵役公平原則，因此修正規定。

對於這項改變會影響多少役男？國防部表示，修法重點在調整替代役體位，國防部僅業管4個月軍事訓練役的員額，目前無法推估；內政部役政署也表示，數字還在推估中，會盡快出爐，而推估原則是依照原規定2012年的版本，也就是BMI大於31.5、小於等於35體位比例，去換算未來總體檢人數。

此舉預計將進一步緊縮免役標準，擴大兵源，朝野皆表示贊同。民進黨立委趙天麟表示，放寬可以從事基本戰鬥訓練的義務役標準，讓更多人具備基本戰鬥訓練能力，應屬適切。

役男「體位區分標準」由國防部與內政部於1974年6月19日會銜訂定發布，曾歷經16次修正，最近一次於2018年8月16日修正發布。

根據草案新規定，在近視免役方面，原一眼散瞳後驗光度數逾11屈光度者，即可免役，新規定加註「最佳矯正視力未達0.6者」方得免役。國防部說，因最佳矯正視力達0.6者，未影響訓練，因此增列「最佳矯正視力未達0.6」的免役門檻。

此外，修正免役體位及替代役體位的BMI值。其中，免役BMI須達「小於16.5」或「大於35」。

而原規定身高196公分以上或身高157公分以下者，即屬免役體位。國防部在常備役體位增列155公分至157公分，免役身高改為154公分以下。

國防部發言人史順文昨天表示，此案是因應作戰形態改變，及廣儲後備的需求，須重新檢討兵役限制條件，基於兵役公平原則，因此研擬修正役男體位標準。而國防部初步召集內政部役政署、訓練單位，以及各專科醫學會研討後，暫訂調整役男體位區分標準，尚未定案。

史順文說，這項修正草案將公告60天，期間廣蒐各方意見，後續再召集相關單位研討，以臻周延。

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