疫苗施打意願若不高 恐成國門開放破口

新冠肺炎疫苗 尚未問世，全球預購潮早已搶翻天，不過，台灣 民眾對新冠肺炎疫苗的期待兩極，感染科專家提醒，未來得注意採購到手的疫苗、民眾卻施打意願不高的狀況，可能成打開國境後的防疫破口，恐怕得思考是否要針對特定族群「強制施打」。

針對未來是否高風險族群應強制接種，前疾管局局長蘇益仁表示，過去疫苗政策不可能強制民眾接種疫苗，都是由民眾自行評估，但明年3、4月，歐美各國接種疫苗後恢復經濟、旅遊活動，7、8月日本東京奧運 選手及觀眾都要施打等，台灣勢必也須面對出國一定要打一針的「疫苗護照」議題。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎回憶，2009年H1N1肆虐，疫苗問世後，上百萬人接種，當中有多人打完一段時間生病或死亡，相關新聞報導後，全球發生拒打潮，美國接種率僅三成，台灣疫苗打不到一半，許多應打而未打的民眾引發重症或死亡。

蘇益仁表示，民眾對於新興疫苗可接受度取決於當地疫情好壞，台灣社區無流行疫情，可預期將降低民眾接種意願，但國門終究要開，指揮中心應保障民眾對疫苗副作用及染疫風險「知的權利」，資訊透明才能提高信賴。

李秉穎說，疫苗群體免疫只能避免大流行，即使人人都打，也不代表所有人都受到保護，規畫六、七成人口接種只是第一階段的目標，長遠來看應該是每人都要打疫苗。