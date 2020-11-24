在非確診 台商包機返台千萬元起跳

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(記者邱宜君／攝影 )

中央流行疫情 指揮中心昨公布新增一例境外移入新冠肺炎確診病例（案619），患者是50多歲台籍男性，自非洲迦納返台，這也是台灣 民眾在海外確診後，以國際緊急醫療專機回台的首例。緊急醫療專機費用由患者自費或自購保險支付，據了解，此趟專機由外籍航空服務，費用估計台幣千萬元起跳。

指揮中心發言人莊人祥表示，患者於今年2月至迦納經商，10月下旬曾接觸確診個案，因有返台探親需求，11月4日於當地採檢，5日確診。患者原在自宅隔離，後因呼吸急促、胸悶、發燒送醫，呼吸急促且有呼吸道插管。指揮中心12日接獲醫療院所詢問專機申請事宜，隔天通過，20日專機抵台。

未來台灣民眾若於海外確診，是否都能依此模式回台？莊人祥表示，醫療專機申請管道一直開放，由承做醫院申請，出國旅遊投保也可以加保此選項，這是首次有新冠確診個案申請。截至今年11月23日，國際緊急醫療專機轉送台灣人返台就醫共36例，就醫原因包括腦出血、腦梗塞、骨折、呼吸道疾病等。

據了解，家屬曾經尋求醫療專機協助，但患者為確診患者，不符現行返台標準，加上台灣專機無法飛至非洲，業者只能婉拒。最後家屬求助海外醫療專機，由於專機為外籍航空，機組員與醫療人員都未入境。

根據指揮中心今年5月公布，境外確診個案須至少符合「發病日至登機日已逾兩個月，且症狀已緩解」或「距發病日已達十天且取得兩次陰性證明」，才能搭機返台。此案例明顯不符，外傳指揮中心受政院高層壓力，指揮官陳時中 表示沒有壓力，因當地醫療資源不足，而個案為重症，可能危及生命，所以同意回台。