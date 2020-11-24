返台無陰性證明擬例外處理 陳時中：堵破口不得已

一名搭機入境的旅客，身穿全罩式防護衣通過桃園機場第一航廈入境長廊，準備接受檢疫及通關檢查作業。(記者陳嘉寧／攝影)

秋冬專案自12月起實施，要求包含台籍人士的所有入境者，皆須檢附三日內核酸檢驗陰性證明。多名立委昨天在立法院衛環委員會質疑此舉違憲。指揮中心指揮官陳時中 表示，這是因應國際疫情 嚴峻，擔憂防疫 破口「不得已才做決定」，至於是否合憲，會向相關單位請教，將朝做到最小損害方向研擬方案。

國民黨籍立委蔣萬安說，憲法規定人民有遷徙自由，也明定民眾可隨時返回台灣，即使依照傳染病防治法，也不能牴觸憲法。他進一步追問陳時中，制定相關規定時，會議中其他單位是否討論合憲問題？

陳時中表示，會議中對限制民眾有不同意見，但是否違憲，「倒沒有人提出來」。他進一步解釋，歐美整體疫情嚴峻，考量到萬一有破口，境內醫療量能無法負荷，且為避免移動的染疫風險，因此提出這項政策。至於是否合憲，將再請教其他相關單位。

蔣萬安質疑，若未來民眾真的無法提出陰性證明，不能登機，該向誰提出救濟？「航空公司、疾管署、交通部還是移民署？」陳時中則表示，「都可以，這是人民權利」，更提到民眾若在海外無法醫療，或該國根本沒有對無症狀的人篩檢，無法取得證明，還是可以登機回來，但入境需自費採檢。

時代力量立委邱顯智表示，法治國家，目的正當手段也應正當，除了必須提出陰性證明才可登機，是否有搭乘限定航班，或其他更輕微的手段可達成防疫目的？邱進一步表示，指揮中心提到例外狀況為何，也應明確提供航空公司或是民眾了解，避免民眾以為無法取得陰性報告，一定就無法回台。

昨天新增自海外搭乘專機的確診病例，對照之下，有財力或高額保險者可包機返台，一般民眾卻需附三日內陰性證明才能登機。指揮中心發言人莊人祥表示，針對某些不能歸咎於旅客的原因，導致無法檢附陰性證明，指揮中心正研議是否例外處理，包括簽切結書再自費採檢，或是特別安排機艙座位等。