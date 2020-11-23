冠軍牛肉麵連遭檢舉 名嘴譏：宛如中天

「皇家傳承」遭行政院前發言人丁怡銘誤指使用萊牛後，一夕暴紅，但近日卻也被連環爆出油煙味過重、使用地下工廠調理包等爭議。（本報資料照片）

台北牛肉麵節冠軍「皇家 傳承」遭行政院前發言人丁怡銘誤指使用萊牛，一夕暴紅，店內也連續多天出現排隊人潮，但近日卻被連環爆出油煙味過重、使用地下工廠調理包等爭議，不少網友認為，恐遭有心人士針對。對此知名媒體人羅友志在臉書 表示，「你現在根本是牛肉麵界的中天啊！」並要業者去辦個民進黨 證，「比平安符還有用」。

皇家傳承上周被附近民眾檢舉油煙味過重，對此業者回應，排煙設備都符合規定，油煙味應非單一店家造成；新北環保局16日稽查後也表示，店家設有相關設備處理廢氣，現場雖沒發現明顯惡臭，但有囑咐業者加強空污防制措施，做好定期維養。

不料，皇家傳承前天又被爆出，位於新莊製作冷凍調理包的工廠，查無經濟部工廠登記，新北經發局則表示，小型食品加工廠若要免去辦理工廠登記，面積要達到50平方公尺以內，電力容量、熱能指馬力與電熱合計達2.25 瓩以下，不過前天稽查時，業者未開放一樓提供檢查，所以無法確認是否合乎規定，會再聯合衛生單位前往稽查。

對於皇家傳承遭連環爆料，羅友志前天在臉書說，「皇家傳承牛肉麵，你現在根本是牛肉麵界的中天啊！」並以反諷方式為店家抱不平，「誰叫你，商譽受損還要為自己爭取權益！誰叫你，受傷自己呼呼就好，還要爭個清白！誰叫你，人家都說你們有原諒簡訊就說有就好，還要說實話，『他沒有』！」