台人海外確診新冠 研議可專案返台

桃園機場第一航廈入境旅客，在通關前經由檢疫官與機場協勤人員進行新冠肺炎的檢疫工作。（記者陳嘉寧／攝影）

全球新冠疫情 嚴峻，台灣 昨天新增六名境外移入個案；印尼四例與菲律賓一例均是移工，美國移入一例為20幾歲男學生。依12月秋冬專案規定，染病的海外學子恐難返台就診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，正研議讓海外確診者申請專案返台。

秋冬專案規定，12月起台人回台均需在登機前出示三日內新冠病毒檢驗陰性報告，引發台商抗議「不准染疫國人和留學生返台，是違反健保精神」。外界預料疑似染病或已確診者擔心新制上路後恐無法入境，將掀起一波返台潮。

莊人祥表示，全世界疫情快速惡化，邊境管制需更嚴格，但秋冬專案規定並不是完全阻擋染疫國人入境，在國外確診可先在當地就醫，費用可申報健保核退，如果當地沒辦法自費採檢，到時可開放其他方式，例如先讓國人返台再自費採檢，至於確診者因當地醫療環境不佳，或有其他因素而需要回台就醫，可透過專案處理，未來幾天將公布相關規畫。

長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成透露，目前指揮中心規畫讓機場醫療中心（聯新醫院）針對未附陰性證明的台人下機自費採檢，下周將開會討論細節。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，聖誕節、春節等連續假期回台旅客變多，持陰性證明才登機可避免機上空氣不流通、人多衍生的群聚事件。他認為目前已有準確度較高的核酸快篩儀器，應在機場入境處廣設，30分鐘便有結果，可解決可能出現的檢驗人潮。

此外，由於國際疫苗 研發進度樂觀，前疾管局長蘇益仁表示，歐美國家及中國大陸很可能在年底至明年2月初陸續施打疫苗，未來台商如果接種陸製疫苗，是否會因指揮中心不相信其疫苗效力，返台後仍需居家檢疫？莊人祥表示「現在談這些都還太早」，目前並無疫苗問世，也欠缺臨床實際數據，如果中國大陸製造的疫苗在施打後有了數據，屆時將參考其他國家或ＷＨＯ對於各疫苗接種後是否有相關指引或意見再評估。

至於疫苗採購進度，莊人祥表示，所有疫苗都還在臨床試驗階段，只要進入第三期的疫苗都會盡力聯繫，盡可能於明年第一季取得疫苗，保守估計明年中順利接種。