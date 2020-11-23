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法官不採政府「豬瘟國家表」 2人自港攜肉品返台獲撤銷罰款

記者林伯驊／高雄23日電
台灣前年加強邊境防範非洲豬瘟，宣導禁止從疫區攜帶肉製品。圖為高雄機場。(本報資料照片)
台灣前年加強邊境防範非洲豬瘟，宣導禁止從疫區攜帶肉製品。圖為高雄機場。(本報資料照片)

高雄機場去年4月查獲兩起香港返國的旅客涉攜帶豬肉製品入境，各依動傳條例裁罰20萬元台幣，挨罰的陳姓女子、鄭姓男子分別提行政訴訟；高雄地院認為，去年4月之前香港沒非洲豬瘟病例，防檢局列香港疫區的行政規則有瑕疵，加上兩人所攜肉製品的產地也不是疫區，判2案撤銷免罰，可上訴。

判決指出，陳姓女子去年4月22日從香港搭機到高雄機場，將空服員發的點心豬肉捲帶下飛機，遭查獲後農委會防檢局裁罰20萬，她提訴願遭駁回、再提行政訴訟，主張相信空服員發的點心應不可能是違禁物才帶走，且航空公司曾澄清飛機餐豬肉不是來自疫區；防檢局則稱，外包裝有標示「Porksausage roll（豬肉捲）」，陳女又來自豬瘟疫區香港，入境看見宣導就該從紅線櫃台通關。

法官認為，防檢局雖2018年12月起將香港列入「近三年發生非洲豬瘟國家地區一覽表」，但去年4月之前，香港沒任何實證病例，世界動物衛生組織（OIE）也將中國大陸與香港分開通報，香港僅屬高風險區，防檢局的行政規則有瑕疵；此外，陳女的豬肉捲檢疫結果不含非洲豬瘟病毒，與航空公司說法相符，判撤銷免罰。

另件鄭姓男子去年4月24日從香港搭機至高雄機場，被查獲行李內攜帶肉鬆蛋卷，也遭罰20萬，他訴願被駁後提訴訟，主張他帶入境之前香港都沒豬瘟案例，不是疫區，且肉鬆蛋捲有註明產地為泰國；防檢局供稱，依違反動傳條例裁罰規定，是認定以從哪個國家攜帶入境為主，非產地。

此案與陳女案件為同一名法官，認為案發之前香港不算疫區，不採信防檢局所列「近三年發生非洲豬瘟國家地區一覽表」，加上肉鬆產地為泰國，判撤銷鄭的裁罰。

香港 機場 泰國

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